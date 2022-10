SRBIMA SANKCIJE NIŠTA NE ZNAČE: Crvena zvezda u goste Putinovom omiljenom klubu, ali neće biti Hrvata

Iako je Europa već odavno uvela sportske sankcije, a i one druge, prema Rusiji zbog njene agresije na Ukrajinu, našim istočnim susjedima to ne predstavlja problem, iako dobivaju packe iz Bruxellesa, a sada je došla vijest kako će i Crvena zvezda put Rusije.

Naime, Zvezda gaji posebne odnose s omiljenim Putinovim nogometnim klubom Zenitom iz St. Petersburga, za koji igra i naš Dejan Lovren, a sad su dogovorili susret u Rusiji krajem 2022. godine.

Zvezda i Zenit imaju posebne odnose koje su ustoličili posebnim planom suradnje u srpnju 2022. godine, prije utakmice u Sočiju, koju je Zenit dobio s 2:1.

Bez Hrvata

Iako je Dejan Lovren opet neizostavni član Zenita u ruskom prvenstvu, hrvatski reprezentativac neće zaigrati na toj utakmici pošto će biti na SP-u u Kataru, a ostaje za vidjeti što će reći UEFA na ovaj izlet Crvene zvezde u prijateljsku im Rusiju.

Friendly match between Zenit and Crvena Zvezda, today in Sochi 🇷🇺

"Russians and Serbs – brothers forever" pic.twitter.com/WbHZ6E5lAu

— Based Serbia (@SerbiaBased) July 3, 2022