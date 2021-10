SRBIJU IZBACILI IZ TAKTA OVOM PORUKOM! ‘Skandal’ o kojem se priča: ‘Čekamo žestoku osudu i reakciju!’

Za naše susjede postoji nekoliko bolnih točaka, a jedna od najvećih je svakako izgubljeno Kosovo. Poznate su njihove parole da je Kosovo “srce Srbije”, a sad se ta njihova “odmetnuta” pokrajina priključila jednoj drugoj državi. Bar na papiru…

Na utakmici Švedske i Kosova, tako se pojavio transparent tamošnjih navijača koji je tu republiku preselio nešto južnije, u još jednu postojeću državu:

“Kosovo je Albanija”, pisalo je na jednom transparentu.

Naravno, reagirali su brojni mediji kod naših istočnih susjeda:

“Poznato je da UEFA nema toleranciju na ovakve i slične ispade i vidjet ćemo kakva će kazna stići”, piše Mondo u osudi ovakvog čina.

Thoughts on this during Sweden vs Kosovo #WorldCupQualifiers #SWEKVX pic.twitter.com/1t6QAtXGj3

— Acamoto (@AntonGibel) October 9, 2021