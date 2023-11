Srbiju čekaju veliki problemi na Euru, Hrvatska joj baš može pokvariti slavlje

Remijem protiv Bugarske Srbija je po prvi put u svojoj povijesti osigurala nastup na Europskom prvenstvu. Međutim, osjećaji u Srbiji su jako izmiješani.

Činjenica je da reprezentacija ne igra dobro, a ovaj remi protiv slabašne Bugarske samo je potvrda toga. Ono što ih također brine je to da zbog tih slabijih igara na kraju gotovo sigurno završiti u 4. “potu” odnosno najslabijem na ždrijebu.

Srbiji je za ostanak u trećem potu, koji bi za nju bio bolji od drugog, trebala tek očekivana pobjeda nad Bugarskom. Do nje nije došlo, ali je zato Slovačka iskoristila to i slavljem nad BiH preskočila Srbiju kojoj sad treba čudo za ostanak u trećem.

Srbija će s velikim zanimanjem pratiti zadnje utakmice u kvalifikacijskim skupinama ovog tjedna. Naime, još je uvijek u trećem potu i tamo može i ostati, ali samo ako se najmanje dvije od ove tri utakmice završe sljedećim ishodima: Slovenija i Kazahstan moraju remizirati, Češka ne smije pobijediti Moldaviju te Hrvatska mora izgubiti od Armenije ili remizirati ako Wales pobijedi Tursku.

