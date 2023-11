Srbija uzdrmana nakon proslave Eura, sad im prijete i Vatreni: ‘Ovo su najgore vijesti’

Bilo je puno napetije nego su željeli i očekivali, no reprezentativci i navijači Srbije ipak su dočekali proslavu odlaska na Europsko prvenstvo kojem je dogodine domaćin Njemačka. Podsjetimo, Srbija je svoj plasman osigurala bodom protiv Bugarske u posljednjem kvalifikacijskom nastupu, s 2:2 u nedjelju u Leskovcu. Srbi su pritom dobili i susjedsku pomoć Mađarske koja je u Budimpešti s 3:1 nadigrala Crnogorce, čime je ugasila njihovu nadu u osvajanje drugog mjesta.

Srbija je slavila plasman na Euro, makar prigušeno s obzirom na to da je bilo i kritika zbog mučenja protiv Bugara, no prošla kvalifikacijska večer donijela je vijesti koje su uzdrmale hrvatske istočne susjede. Odnose se na status koji će Srbi imati na ždrijebu skupina za veliki turnir u Njemačkoj. Ondje će se naći u posljednjoj, četvrtoj jakosnoj skupini, što se dogodilo zbog raspleta utakmica odigranih jučer navečer.

U toj večeri, plasman na Euro slavili su Talijani, Slovenci i Česi, a rezultati utakmica gurnuli su Srbiju u posljednju jakosnu skupinu za ždrijeb koji će biti održan uskoro, 2. prosinca u Hamburgu.

Na tom ždrijebu, moguće je da rezultat izvlačenja bude takav da se u istoj skupini nađu Hrvatska i Srbija s obzirom na to da bi Vatreni pobjedom nad Armenijom bili u drugom ili trećem jakosnom razredu, ovisno o raspletu posljednjeg kola u kojem Hrvatska još može prestići Tursku i osvojiti prvo mjesto u svojoj grupi. Za prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini Vatrenima je potrebna pobjeda nad Armenijom, a treba i dolazak Walesa do tri boda protiv Turaka u Cardiffu.

Srbija je, pak, sada sigurno u četvrtom jakosnom razredu prije ždrijeba. Slovenija i Češka su je prestigli pobjedama protiv Kazahstana, odnosno Moldavije, čime su osigurali nastup na Euro, a ispred Srba došla je i Italija, branitelj naslova europskog prvaka, koja je došla do boda protiv nominalno domaće Ukrajine u Leverkusenu.

SLO 🇸🇮 and CZE 🇨🇿 just clinched Pot 3.









SRB 🇷🇸 is locked in Pot 4.

ITA 🇮🇹 will be in Pot 4, unless CRO 🇭🇷 loses to ARM 🇦🇲 or fails to finish Top 2 in their group.

