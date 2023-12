Srbija u žalosti: ‘Plači srpski nogometu, čak su nam i Hrvati zavidjeli, a sad smo čemer i jad’

Iza srpskih nogometnih klubova je katastrofalna sezona u europskim natjecanjima. Srbija je sezonu započela na sjajnom 11. mjestu UEFA-ine ljestvice koeficijenata, pa se za svega četiri mjeseca srozala za čak osam mjesta. Trenutno su na 19. mjestu, čime su svega dva mjesta udaljeni od Hrvatske koja je 21.

Od početka sezone Srbiju su prestigli Češka, Austrija, Švicarska, Danska, Norveška i Izrael, a nakon sinoć su to uspjele i Ukrajina i Grčka. Ovakvom pozicijom od 2025. godine gubi dva mjesta u Ligi prvaka i pet klubova u eurokupovima, a prestići bi ju lako mogla i Poljska.

Zahvaljujući jako dobrim rezultatima Crvene zvezde proteklih sezona Srbija još sljedeće sezone ima osiguranih pet mjesta svojim klubovima, ali od sezone 2025/26 gubi jedno mjesto u kvalifikacijama ua Ligu prvaka. Od iduće sezone srpski će prvak kretati od playoffa Lige prvaka, viceprvak od trećeg pretkola, ali nakon toga će imati tek jednog predstavnika u pretkolu lige prvaka i tri u Konferencijskoj ligi. To znači da neće imati predstavnika u Europskoj ligi, dakle poput Hrvatske.

🇷🇸 Serbian clubs this season:

– 1 win

– 2 draws

– 25 defeats

Serbia ended season with 1.400 points, 0.800 of which were UCL participation bonus points.

Without bonus points, only four nations were below Serbia this season:









– Liechtenstein

– San Marino

– Gibraltar

– Estonia pic.twitter.com/onb4tMkWRQ

— Football Rankings (@FootRankings) December 15, 2023