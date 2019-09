SRBIJA U KRIZI: Portugal se prošetao kroz Beograd, Andora pala u zadnjoj minuti kod Turske

U najzanimljivijem dvoboju subotnjeg programa kvalifikacija za EURO 2020 u Beogradu su nogometaši Portugala pobijedili Srbiju s 4-2.

Portugalci su bolje započeli dvoboj u kišnom Beogradu i poveli preko Williama Carvalha u 42. minuti nakon velike pogreške srpskog vratara Dmitrovića. U 58. minuti napadač Valencije Goncalo Guedes je iz solo-akcije povećao na 2-0. U 68. minuti Srbija je smanjila preko igrača Fiorentine Nikole Milenkovića, koji je zabio glavom nakon udarca s kuta, no u 80. minuti nakon dodavanja Silve zabio je Cristiano Ronaldo. U 85. minuti nakon protunapada je gol zabio Mitrović, ali je samo minutu kasnije uzvratio Bernardo Silva za konačnu potvrdu pobjede gostiju.

Gosti su od prve minute krenuli s Cristianom Ronaldom, kojem su domaći navijači prilikom svakog dodira s loptom zviždali i skandirali “Messi, Messi”, dok je mlada senzacija Joao Felix ušao u 70. minuti.

U ovoj skupini Ukrajinci su nastavili sa sjajnim predstavama pobijedivši u gostima Litvu s 3-0. Pogotke su za Ukrajince dali Zinčenko, Marlos i Malinovskij. Ukrajinci nakon pet susreta imaju 13 bodova i uvjerljivo vode na ljestvici s osam bodova više od Portugala i deet više od Srba.

Engleski nogometaši slavili su u susretu A skupine kvalifikacija za EURO 2020 na Wembleyu protiv Bugarske s 4-0 i preuzeli vodstvo u A skupini s maksimalnih devet bodova. Englezi su do uvjerljivog trijumfa došli na krilima Harrya Kanea, koji je na ovoj utakmici upisao “hat-trick” i jednu asistenciju za gol. Kane je prvo u 24. minuti na dodavanje Raheema Sterlinga načeo mrežu gostiju, a u 49. minuti je bio precizan s “bijele točke” nakon prekršaja nad Rashfordom. Kane je bio asistent kod trećeg gola, a strijelac je bio Sterling u 55. minuti, a u 72. minuti po drugi puta je bio precizan iz jedanaesterca, koji je i napravljen na napadaču Tottenhama. Nogometaši Kosova došli su do jedne od najvećih pobjeda u svojoj povijesti svladavši u u okviru kvalifikacija za EURO 2020 u Prištini Češku s 2-1. Kosovari su do trijumfa došli preokretom jer su u 16. minuti Česi poveli preko Schicka. U 20. minuti izjednačio je Muriqi, a u 67. minuti pobjedu je Kosovarima donio Vojvoda. Engleska je na vrhu ljestvice s maksimalnih 9 bodova, Kosovo je drugo s 8 bodova iz 4 susreta, a iza njih su Češka (6), Bugarska (2) i Crna Gora (2).

U skupini H svjetski prvaci Francuzi su kao domaćini porazili Albaniju s 4-1. Već nakon prvog dijela Francuzi su vodili s 2-0 golovima Comana i Girouda, a Griezmann je u 36. minuti promašio penal. Kingsley Coman je u 68. minuti povećao na 3-0, a potom je za 4-0 zabio Ikone, da bi u sudačkoj nadoknadi Albanci postigli počasni gol. Francuzi su se osramotili kao domaćini jer su umjesto himne Albanije pustili onu – Andore.

U Istanbulu su Andorci držali 0-0 protiv Turske sve do 89. minute kada je zabio Ozan Tufan i spasio domaćina velike sramote.

Island je s lakoćom u Reykjaviku došao do trijumfa nad Moldavcima (3-0). U ovoj skupini Francuska, Island i Turska imaju po 12 bodova.

SKUPINA A

ENGLESKA – BUGARSKA 4-0 (Kane 24, 49pen, 73pen, Sterling 55)

KOSOVO – ČEŠKA 2-1 (Muriqi 20, Vojvoda 67//Schick 16)

1. Engleska 3 3 0 0 14:1 9

2. Kosovo 4 2 2 0 7:5 8

3. Češka 4 2 0 2 6:8 6

4. Bugarska 5 0 2 3 5:11 2

5. Crna Gora 4 0 2 2 3:10 2

SKUPINA B

LITVA – UKRAJINA 0-3 (Zinčenko 7, Marlos 28, Malinovskij 62)

SRBIJA – PORTUGAL 2-4 (Milenković 68, Mitrović 85//Carvalho 42, Guedes 58, Ronaldo 80, Silva 86)

1 Ukrajina 5 4 1 0 11:1 13

2. Portugal 3 1 2 0 5:3 5

3. Luksemburg 4 1 1 2 4:5 4

4. Srbija 4 1 1 2 7:11 4

5. Litva 4 0 1 3 3:10 1

SKUPINA H

ISLAND – MOLDAVIJA 3-0 (Sigthorson 31, Bjarnarson 55, Bodvarsson 77)

FRANCUSKA – ALBANIJA 4-1 (Coman 8, 68, Giroud 27, Ikone 85//Cikaleshi 90pen)

TURSKA – ANDORA 1-0 (Tufan 89)

1. Francuska 5 4 0 1 16:4 12

2. Turska 5 4 0 1 10:2 12

3. Island 5 4 0 1 8:5 12

4. Albanija 5 2 0 3 6:7 6

5. Moldavija 5 1 0 4 2:13 3

6. Andora 5 0 0 5 0:11 0