Srbija dobila svog ‘Rakitića’: Slave veliku pobjedu, ali neće baš sve ići tako lako

Poznata je priča o Hrvatima rođenima u iseljeništvu koji su ostavili veliki trag igrajući za reprezentaciju, a među njima, Ivan Rakitić postao je legenda, jedan od najvećih Vatrenih u povijesti prije objavljenog oproštaja od reprezentativnog dresa u rujnu 2020. godine.

Sada su takvim putem krenuli u Srbiji, a novi plod imaju s angažmanom nadarenog veznog igrača Mihaila Stevanovića, 21-godišnjaka rođenog u Švicarskoj i sadašnjeg člana St. Gallena.

U Srbiji se nadaju da bi s talentiranim veznjakom mogli dobiti puno, kao što je Hrvatska svojedobno dobila s Ivanom Rakitićem, a ovu pobjedu proslavili su riječima iz priopćenja za javnost Nogometnog saveza Srbije.

“Priznanje i čestitke za uspješan pothvat direktora Nikole Lazetića, izbornika Dušana Đorđevića i ‘team managera’ Nemanje Smiljanića. Uložili su veliki napor da talentirani igrač bude dio momčadi mlade reprezentacije za predstojeće važne utakmice protiv Sjeverne Irske i Engleske”, stoji u priopćenju.

Za početak, Stevanović će igrati u U21 reprezentaciji, a pokušat će doći ‘na radar’ izbornika Dragana Stojkovića u najjačoj srpskoj nacionalnoj momčadi.

To bi mogao napraviti bude li golova poput onog iz prijateljske utakmice protiv Valencije tijekom ljeta, dok su trajale pripreme za novu sezonu.

Since it’s pretty much a diaspora themed 48 hours, this golazo fits in nicely.

Scored by 🇨🇭🇷🇸 Mihailo Stevanović (21, AM) for St. Gallen Vs Valencia.

He’s a new signing there, after scoring 15 goals in 27 games last season in the Swiss 2nd division.pic.twitter.com/k7yCetnUzV









— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) July 25, 2023