Srbija opet mora biti ispred Hrvatske, kompleksi su nemogući, a zna se tko je sve zakuhao

Autor: Andrija Kačić Karlin

Plasman Srbije na europsku nogometnu smotru koja će se sljedećeg ljeta održati u Njemačkoj je, uvjereni smo, opet silno oraspoložio srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Čak je pomalo i frapantno koliko je on opterećen i nogometom i usporedbom s Hrvatima. I to ne samo u nogometu, ali mi ćemo se držati nogometa.

Evo, prije nešto više od pet godina na svjetskoj nogometnoj smotri u Rusiji na kojoj su Hrvati senzacionalno šokirali svijet, a Srbi se na to natjecanje uopće nisu plasirali, prvi čovjek Srbije dao je intervju ruskim novinarima. I to neposredno uoči četvrtfinalnog sraza Rusije i Hrvatske.





Morao je odgovoriti i na pitanje što misli o hrvatskoj momčadi, ali i za koga će on osobno navijati u toj utakmici. Vučić je ispalio:

Opet Srbija mora biti ispred Hrvatske

“Smatram da Hrvatska ima jednu od najboljih momčadi na Svjetskom prvenstvu, a razumije se – navijat ću za Rusiju”, rekao je Vučić. Ruski novinari srbijanskog predsjednika predstavili kao “pasioniranog ljubitelja nogometa” koji se “trudi ispratiti najvažnije mundijalske dvoboje”.

No, Vučićeva namjera i retorika su jasni. Pošto-poto hoće izjednačiti snagu hrvatske i reprezentacije zemlje kojom on predsjedava. Unatoč evidentnim kvalitativnim razlikama on ponavlja jednu te istu priču.

Sjećanja nas se sama vraćaju. Na svjetsku smotru prošle godine u Kataru. Već su Srbi davno otpali, još u skupini. Hrvati su gazili dalje do brončane medalje. I u programu javne televizije RTS Aleksandar Vučić uoči dvoboja za treće mjesto, Hrvata i Marokanaca, izgovorio je:

“Ne znam stvarno za koga ću biti u finalu, ali znam za koga ću navijati u utakmici za treće mjesto. Ja sam za Maroko, oni su naša prava braća, nikad neće priznati neovisno Kosovo. Oni imaju problem sa Zapadnom Saharom”, rekao je srpski predsjednik.

Zapravo, teško je vjerovati koliko predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima slobodnog vremena! Je li riječ o dokolici, ili on jednostavno voli dizati tlak Hrvatima, ma tako je svejedno. Svako malo njegov istup dotakne se Hrvata kroz nogomet. Dakako, iz njegovih riječi pršti superiornost srpske nogometne strane.

Predsjednik jedne države koji se hvali da je sudjelovao u neredima na maksimirskom stadionu 1990. godine kao navijač Crvene zvezde, s ratnim zločincem Arkanom, već je imao sličnih izjava, pa smo si slobodni dopustiti zaključiti kako je već dosadan.









No, imamo mi toga još za nabrojiti. Ushićen odlaskom reprezentacije Srbije na zadne svjetsko prvenstvo u Kataru opet se više bavio hrvatskom momčadi, nego srpskom reprezentacijom…

Čvrsto je vjerovao da bi Srbija mogla do četvrtfinala gdje bi je mogla čekati Hrvatska. Raspleta se sjećamo, Hrvatska jest došla do četvrtfinala, Srbija je blijedim partijama zastala odmah u skupini.

Uoči prvenstva Vučić je trubio:

“Ja ne znam hoćemo li uspjeti ili ne, ali ćemo ići da pobijedimo. I u tom sportskom smislu, nogometnom smislu, naciji se vratio ponos. Ja bih volio da se u četvrtfinalu sastanemo s Hrvatskom koja je jedna sjajna reprezentacija”, nahvalio je Vatrene Vučić pa nadodao:

“Pošto ćemo u osmini finala ići na Urugvaj ili Portugal ako prođemo grupu u kojoj su Švicarska, Brazil i Kamerun, možemo ići na Hrvatsku u četvrtfinalu i to bi bio veliki derbi. Oni imaju fantastičnu reprezentaciju, staru, iskusnu, sve majstor do majstora. Ali ja mislim da smo mi u ovom trenutku za nijansu jači. Volio bih vidjeti, bila bi strašna utakmica„.









Bio je to pravi račun bez krčmara.

Ali, ako ćemo pravo, Srbija je na zadnjoj svjetskoj smotri platila ceh pretjeranom optimizmu, prenaglašenom samopouzdanju, prisilnoj euforiji. I ono što je posebno bilo iritantno, isuviše je Srbija virila „preko ograde„ u susjedovo dvorište. Opterećenost Hrvatskom, kada si u skupini s Brazilom, Kamerunom i Švicarskom, sve silno jake momčadi, je kontraproduktivno. To im je netko iz vlastitih redova morao reći.

O reprezentaciji Srbije kao momčadi s druge planete govorili su mnogi, pa čak i sam predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić. Toliko je žudio za dvobojem protiv Hrvatske na ovoj smotri da je to bilo čak i smiješno.

Nije na nama da se hvastamo s našom reprezentacijom, imamo i mi zamjerki prema našim ”vatrenima„, ali nismo nikad niti maštali da ćemo se obračunavati sa Srbijom, niti nas je bilo briga protiv koga ćemo i kada igrati. Tako je kid nas i sada.

Taj fokus, jedini poželjan, da se gleda samo na iduću utakmicu pokazao se za Hrvate kao dobitna kombinacija. Srbija gleda daleko unaprijed, pa čak je i dio srpske javnosti osudio ganjanje i opterećenost Hrvatskom.

Kako ždrijeb skupina za Euro dogodine u Njemačkoj nudi mogućnost da se Hrvatska i Srbija čak nađu unistoj skupini to nam je jasno da tek predstoji novi (Vučićev) verbalni cirkus.