‘SRBIJA NE SMIJE KAO HRVATSKA!’ Slave, ali ima i jedna važna stvar, ‘oni su to imali pa se izblamirali!’

Autor: I.K.

Završni dio sezone u Uefinim klupskim natjecajima će od veljače biti zanimljiv i zbog nastavka borbe za klupske i nacionalne koeficijente. Hrvatska u svojoj borbi ima Dinamo kao jedinog preostalog aduta, a ta borba je teška jer je stanje trenutno takvo da je teško doći do 15. pozicije, koja donosi dodatni klub u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

To 15. mjesto je vrijedno i zbog jednog kluba u Europskoj ligi i još dva u Konferencijskoj ligi, no kako se Dinamo bori sam, vrlo je neizvjesno može li se dogoditi pomak s trenutne 17. na željenu 15. poziciju.

Hrvatska nastavlja svoju borbu u kojoj suu europskim kvalifikacijama još tijekom ljeta ispali Osijek, Rijeka i Hajduk. Dinamo će čekati veljaču u kojoj će tražiti ulazak u osminu finala Europske lige, borba za bodove ići će dalje, a u njoj, traje nada da se može dogoditi povratak na pozicije na kojima je hrvatski klupski nogomet nekada bio.

U Srbiji slave i traže pouku

Dok se Hrvatska danas oslanja samo na zagrebačke Plave, u Srbiji je portal Telegraf imao podsjetnik na nekadašnje stanje, kada su stvari stajale drugačije. Telegraf je pisao o onom što se smiješi Srtbiji, s 11. pozicijom koja donosi jedan klub izravno u skupini Lige prvaka, a još jedan u kvalifikacijama, s početkom puta u drugom pretkolu. To bi se dogodilo u sezoni 2023./24., a u Srbiji zazivaju da se napravi sve da takvo stanje potraje.

‘Srbija može slaviti, ali već sada bi se morala napraviti strategija kako nam se ne bi dogodila slična situacija kao i Hrvatima. Prije nekoliko godina imali su dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kada je Lokomotiva iz Zagreba bila viceprvak i kada se izblamirala u kvalifikacijama jer je oslabila momčad koja je prethodno došla do drugog mjesta’, piše Telegraf.

‘Srbija u znatno boljoj situaciji’

Srpski portal dodao je da je za njihov klupski nogomet situacija značajno bolja zbog izravnog sudionika u jednoj od skupina Lige prvaka, ali i još jedne momčadi koja bi išla u završno pretkolo Europske lige. To bi bio trećeplasirani u Superligi Srbije ili pobjednik Kupa Srbije, a ta momčad imala bi siguran nastup u jednoj od skupina Konferencijske lige, u slučaju da ne prođe dalje u završnom kolu kvalifikacija za Europsku ligu.

Spominjući i negativni hrvatski primjer, Telegraf je zbog sadašnje srpske situacije poželio da se Crvena zvezda i Partizan pojačaju za izazove u Ligi prvaka. Za klubove koji prate velike beogradske rivale, tu bi također bio motiv za odlazak u Europu. Trećeplasiranom bi se mogao otvoriti napad na Europsku ligu, sa samo jednom preprekom na putu do skupina tog natjecanja, a ulazak u grupu značio bi i osiguranih tri milijuna eura za klupsku blagajnu, piše srpski portal.

‘Bilo bi i više ljudi na tribinama’

Pojačavanje svih vodećih klubova u borbi za Europu bi za srpski nogomet značilo puno, što se u hrvatskoj priči nije dogodilo jer se Lokomotiva prije svoje velike europske prilike oslabila.









‘To bi moglo značiti i kvalitetniju domaću ligu, u kojoj bi Zvezdi i Partizanu bio otežan put do osvajanja bodova s takvom lakoćom kako je to trenutno slučaj. To bi sigurno utjecalo i na kvalitetu Superlige, donijelo bi neizvjesnost i više publike na stadion’, piše Telegraf, ističući da poslije plasmana reprezentacije na SP-u u Kataru i europskih uspjeha Crvene zvezde i Partizana u srpskom nogometu trenutno sve djeluje kao najljepši san.