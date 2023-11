Srbija još nije sigurna za put na Euro: Drugi hrvatski susjed slavi usred kaosa na ulicama

Završnica borbe za odlazak na Europsko prvenstvo kojem je dogodine domaćin Njemačka će u nedjelju donijeti utakmicu odluke za reprezentaciju Srbije, sa susretom s Bugarskom u Leskovcu pred djelomično zatvorenim tribinama za domaće navijače. Srbija je mogla slaviti već danas, ali to se nije dogodilo s obzirom na to da je Crna Gora domaćom pobjedom s 2:0 protiv Litve ostala u igri za drugo mjesto.

Crnogorci uoči posljednjeg kola imaju dva boda zaostatka za drugoplasiranom Srbijom koja sve može riješiti pobjedom nad Bugarima.

Crna Gora će u nedjelju igrati protiv Mađarske u Budimpešti, a prije te utakmice, Mađari su već osigurali odlazak na Euro s 2:2 protiv Bugarske u Sofiji, u utakmici odigranoj bez gledatelja. Hrvatskim sjevernim susjedima je bod vrijedan plasmana na Euro donio autogol Aleksa Petkova duboko u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice, u sedmoj minuti.

U Sofiji je bilo drame na ulicama, u blizini stadiona Vasil Levski na kojem se igralo, a tu dramu izazvao je veliki prosvjed domaćih navijača koji traže odlazak cjelokupnog vodstva Bugarskog nogometnog saveza predvođenog predsjednikom Borislavom Mihajlovim, nekadašnjim poznatim bugarskim reprezentativnim golmanom.

Iz glavnog bugarskog grada došle su scene sukoba, razbijanja i paleži, a po prvim informacijama, ozljede je pretrpjelo najmanje 14 ljudi, među kojima su i policajci.

Prosvjed u kojem je sudjelovalo više tisuća bugarskih navijača primiren je nakon sat vremena nereda, a policajci su se u svojoj reakciji poslužili vodenim topovima i suzavcem.

