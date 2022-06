SRBIJA IZGUBILA BITKU, TALENT IH ODBIO: Izabrao je drugu reprezentaciju, ništa od Orlova

Česta je pojava u zemljama koje imaju veliku emigraciju da savezi vrbuju sportaše da nastupaju za reprezentaciju države iz koje su potekli njihovi roditelji ili djedovi.

Tako su naši susjedi probali dovući pod stijeg Srbije mladog igrača rođenog u Švicarskoj, Leonida Stregiju čija je majka Srpkinja, no doživjeli su veliko razočaranje.

Naime, stoper St. Gallena nije bio oduševljen pokušajem Orlova da zaigra za njihovu reprezentaciju, već se odlučio za Švicarsku gdje je rođen i gdje je prošao sve kategorije, a u budućnosti će nastaviti igrati za seniorsku reprezentaciju te države.

Izgubljena bitka

Kako prenose mediji iz švicarske mladi dvadesetogodišnji Sergej dobio je poziv za utakmicu protiv Portugala koji nije odbio i samim time šokirao je susjede koji su polagali pravo na njega po majčinoj strani.

Dok Švicarci mogu odahnuti kako nisu izgubili još jednog nogometaša kojeg su odgajali u mlađim kategorijama, naši susjedi doživjeli su taj poziv kao veliko razočaranje te navode kako su izgubili bitku za mladog defanzivca.

Now it’s finally official: Leonidas Stergiou (20) and Zeki Amdouni (21) are called up for the Swiss national team for the 1st time ever!🇨🇭📞

Both will join the squad tonight and will most likely give their debuts on Sunday against Portugal! 😍#nati #schweiz #suisse https://t.co/S7xM7zeMCV pic.twitter.com/9wwa6N15U2

— Bolzplazz Swiss Football Platform (@Bolzplazz) June 9, 2022