‘SRBIJA, CRNA GORA I RUSIJA SU ISTO’ Smiješila mu se Ukrajina, sada je nahvalio neprijatelja

Ruska invazija na Ukrajinu traje, a s njom, nastavljaju se i sportske sankcije koje, među ostalim, pogađaju ruski klupski nogomet. Nova sezona se igra u domaćim natjecanjima, ali nema nastupa u eurokupovima, što je dio igrača nagnalo da svoju sreću potraže u nekoj drugoj zemlji.

No, nisu otišli baš svi stranci, a neki i dolaze. Među njima, iz srpskog Čukaričkog je u Rusiju pristigao Marko Rakonjac, 22-godišnji crnogorski napadač, novi član moskovskog Lokomotiva. Crnogorac se u klubu iz glavnog ruskog grada već predstavio igrajući u ruskom prvenstvu rano u novoj sezoni, a jedno predstavljanje bilo je i drugačije.

Rakonjac je izrekao neobične stvari dok je razgovarao za ruski Match TV, s porukom kojom je iskazao bliskost svojeg naroda Rusiji, ali to nije bilo sve.

‘Rusija je u očima Crnogoraca velesila. Ali ne samo u smislu te riječi kako se obično govori, već u svakom smislu, ekonomskom, kulturnom i tako dalje’, rekao je crnogorski napadač, silno hvaleći zemlju u koju je stigao nedavno, a potpis na ugovor stavljen je još u travnju, s objavom da bi trebao ostati u Lokomotivu četiri godine.

Done deal: Lokomotiv has signed Marko Rakonjac ✅

The contract with the forward is for 4 years 📝

Marko picked number 7️⃣7️⃣ and will join Loko at the beginning of the next season 🥳

Welcome to the red-green family! 🔴🟢 pic.twitter.com/UL7ji1OhKx

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 28, 2022