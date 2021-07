SRBIJA BEZ HRVATA UZ SEBE MOŽE SAMO SANJATI POSTOLJE! Dva golema prokletstva za ‘komšije’ i Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr

Rugala se sova sjenici. Ono što je Hrvatskoj bolna točka, Srbiji nije i zato analiziraju s podsmjehom posljednje hrvatsko postolje u košarci, ali i naši susjedi imaju svoju bolnu točku…

Hrvatska se, evidentno je to sad, neće popeti na još jedno potencijalno postolje. Odnosi se to na olimpijski turnir, tamo gdje to objektivno i najteže. Poraz od Njemačke boli sve navijače, ali čini se da je to realnost hrvatske košarkaške zbilje koja je utonula u mrak iz kojeg nema kraja.

Debakl od Brazila, poraz od Njemačke, te mršava pobjeda protiv autsajdera Tunisa puno je premalo od reprezentacije čija je tradicija (ili smo već sve kredite ispucali) jedna od najvećih na planeti, ali opet kad se vrte filmovi svih tih postolja, pa i klupskih naslova prvaka Europe, čini se kao jedan nestvaran san.

Prokletstvo zbog postolja

“Od kad su Hrvati sišli s tog postolja, više se nisu na njega vratili”, vrte se analize hrvatske košarke i u Srbiji.

Naravno, na nešto drugačiji način. Da, Hrvatska ne znam za košarkaško postolje već tri desetljeća i to je naša bolna točka. Rukometaši i nogometaši imaju kontinuitet, ali ne i košarkaši, oni koji su po samostaljenju Hrvatske bili prvi naši Vatreni, apsolutni najbolji promotor Hrvatske s pokojnim Draženom Petrovićem, te zvijezdama Tonijem Kukočem, Dinom Radžom.

Srbija? Nogometna reprezentacija, kao nepresušna tema nezadovoljstva.

“Pogledajte kako igraju Vatreni i ugledajte se na njih”, komentirat će se nastupi hrvatske reprezentacije u susjedstvu.

Ono što je Hrvatima košarka, to je Srbiji nogomet. Bolna točka, kad su u pitanju nastupi za reprezentaciju. Srbija se čak pod ovim imenom nije nikad kvalificirala na Euro.









Srbija može samo ‘sanjati Vatrene’

Bili su tamo 2000. godine kao Jugoslavija posljednji put (zajedno sa Crnogorcima), ali i taj nastup pamte kao noćnu moru jer su rekorderi po broju primljenih golova.

Postolja? Da, Hrvatsku prati to prokletstvo silaska s postolja iz Atene 1995. godine, ali s druge strane srpski nogomet o reprezentativnom postolju može samo sanjati. Na Svjetskim prvenstvima bili su blizu 1930. i 1962. godine kad su zajedno s hrvatskim legendarnim nogometašima bili četvrti, a na Euru su bili viceprvaci 1968. godine, također u zagrljaju Hrvata. Samostalno trenutačno su jako daleko od takvog scenarija…

Hrvatska košarka? Tu smo gdje jesmo, također možemo samo maštati da imamo sve one medalje i postolja koje imaju naši susjedi. I da imamo šansu za Olimpijske igre. Dvije države, dva prokletstva, za jedne je to nogomet, a za druge košarka…