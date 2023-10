Srbi već kalkuliraju sa skupinama na Euru: ‘Hrvati pobjegli od nas’

I dok nogometna Srbija napokon slavi više nego izvjestan odlazak na Europsko prvenstvo u Njemačkoj iduće godine, Hrvatska će strepiti do samog kraja kvalifikacija, u kojima osim dvije pobjede, moramo se i nadati kiksu Walesa.

Čak i ako Vatreni budu treći, postoje još i dodatne kvalifikacije zbog našeg uspjeha u Ligi nacija, kojima možemo put Njemačke na najteži mogući način.

Iako još uvijek nisu matematički osigurali plasman u Njemačku, potreban im je bod protiv Bugara na Marakani, naš istočni susjedi već su popratili moguće ‘šešire’ za izvlačenje skupina na Europskom prvenstvu 2024. godine.

Ždrijeb skupina

Changes in projected pots (17 Oct):

🟢 🇸🇮 from Pot 4 to Pot 3

🔴 🇮🇹 from Pot 3 to Pot 4

✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 qualified for EURO

🇭🇺 likely blew their Pot 1 chances tonight, but it’s not over yet.

🇮🇹 living dangerously, playoffs are a realistic possibility.#EURO2024 pic.twitter.com/WlmpYJXun9









