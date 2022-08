SRBI U TOTALNOM ŠOKU, DOBILI NAJRUŽNIJI DRES ZA KATAR!?: ‘Ma ovo ne želim ni najgorem neprijatelju!’

Dresovi za Svjetsko prvenstvo imaju veliku važnost za sve ljubitelje tog natjecanja. Sjetimo se samo naših kockica ili Nigerije prije 4 godine, a mnogima je u sjećanju i Senegal 2002.

U Kataru ćemo gledati i Srbiju, a dok mi još ne znamo izgled našeg dresa Srbija je saznala u kakvom će izdaju braniti boje svoje zemlje na zimskom Mundijalu.

Dres Srbije biti će crvene boje dok će ovratnik i donji dijelovi rukava biti u zlatnoj boji. Skroz drugačije izgleda njihov orao koji više izgleda na orao s poljskog grba nego srpskog.

Na twitteru se povela rasprava o o izgledu dresa, a mnogi su nezadovoljni. Možda najbolji komentar koji opisuje nezadovoljstvo pumom je izjava navijača da ovo ne bi poželio ni najgorem neprijatelju.

I wouldn’t wish this on my worst enemy. @pumafootball you did us dirty. pic.twitter.com/ZtJCEoF5p0

— Serbian Football (@SerbianFooty) August 16, 2022