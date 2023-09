Srbi u problemu pred utakmicu Lige prvaka, jedna stvar je sporna

Još nije niti počela utakmica prvog kola Lige prvaka između Manchester Cityja i Crvene zvezde, koja počinje u utorak od 21 sat, a prvak Srbije našao se u problemu zbog sponzora na dresovima.

Naime, Zvezda na svojim dresovima ima logo ‘Gazproma’, ruskog energetskog diva, koji nije u milosti niti zbog politike njihove države prema Ukrajini, a i prozivaju ih aktivisti udruženja ‘Fossil Free Football’.

Tako su iz engleske nevladine udruge napali UEFA-u iz razloga što ‘Gazprom’ ima bliske veze s državom Rusijom, a i napominju kako su treći najveći zagađivač ugljikom na svijetu.

Manchester City removes the Gazprom logo from Crvena zvezda’s jersey but has no problem with their own blood money. https://t.co/8QrpQn4sUz

— Serbian Football (@SerbianFooty) August 31, 2023