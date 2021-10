SRBI TRAŽE DRAKONSKU KAZNU! Mediji vrište o provokacijama na utakmici u Albaniji

Tijekom utakmice Albanije i Poljske u Tirani domaći navijači svojim su izgredima uspjeli prekinuti utakmicu.

Sve je krenulo uzvicima s tribina, raznim zastavama i ružnim transparentima, a na kraju su domaći navijači raznim predmetima gađali gostujuće igrače.

Albanski i poljski navijači sukobili su se i uoči utakmice te su svoj ‘rat’ nastavili i na tribinama.

Ono što je posebno zasmetalo Srbima je transparent domaćih navijača na kojem piše: ‘FCK SRB’, što je očigledno poruka upućena ‘komšijama’.

I spoke with someone at UEFA tonight & they assured me that the 165cm Albanian fan was holding up an advertisement for a new FCUK store that is opening up in Belgrade soon. pic.twitter.com/z8SH2lmd2L

— Serbian Football (@SerbianFooty) October 13, 2021