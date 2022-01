SRBI TOTALNO KONSTERNIRANI: Legenda im ‘popljuvala’ najveću nogometnu zvijezdu

Srpski nogometaš trenutno na radu u talijanskom prvoligašu Fiorentini, već neko vrijeme je poželjna roba na nogometnom tržištu, pa odličnog napadača stalno seljakaju u razne momčadi po Europi.

Dušan Vlahović je sigurno nadareni napadač koji je prošlu sezonu završio s 21 postignutim golom u Serie A, a tijekom godine zabio je 33 gola u prvoj ligi, čime je izjednačio rekord Cristiana Ronalda. Ove sezone Vlahović je zabio 17 golova u 21 utakmici.

Iako ga Fiorentina pokušava zadržati u svojim redovima, Vlahović bi želio na najveću scenu, a niska klubova koja bi željela angažirati odličnog Srbina je podulja. Tako se spominju Juventus, Manchester City, Arsenal, New Castle, Atletico Madrid i drugi.

Nije za najveće

Mnogi smatraju kako je Vlahović materijal za velike europske klubove, ali njihovo mišljenje ne dijeli legendarni Antonio Cassano koji misli kako bi za Srbina Juventus bio prava odluka.

“On je Srbin i ima sve atribute igrača iz tog podneblja”, mišljenja je o napadaču Fiorentine Cassano pa nadodaje:

“Ako imaš 50 šuteva po utakmici, gol možeš zabiti i s 50 godina. Što ideš na viši nivo, to je teže. On radi dobar posao u timu kakav je Fiorentina, ali on nije igrač za top klubove poput Manchester Citya ili Bayerna”, izjavila je legenda Rome, Reala, Intera i Milana, pa je usporedio Vlahovića i Lukakua:

“Po meni on je kao Lukaku, odličan u Italiji, ali ajde da ga vidimo u Europi. Iskreno, imam određene sumnje u njega”, mišljenja je Cassano i rekao kako će Vlaović u Staru damu:









“Ide u Juventus. Mada i kada igraš u Juventusu, težina dresa postaje veća”, zaključio je temu Dušan Vlahović Cassano.