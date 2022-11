SRBI SVE OPROSTILI BRAZILCIMA: Javnost i mediji ponovno u transu nakon šanse za prolaz

Potrošnja lijekova za smirivanje sigurno je porasla u Srbiji tijekom današnjeg dana, nakon što su prvo gubili pa preokrenuli utakmicu protiv Kameruna, da bi ih onda ponovno njihovi Orlovi bacili u očaj u 30 sekundi.

Da to ne bude sve pobrinuli su se i Brazilci, koji su igrali jako jalovo protiv čvrste Švicarske, a onda se za Srbiju i samo usputno za Brazil ukazao Casemiro, koji je i pomalo sretno zabio za pobjedu Carioca.

Naravno komšiluk je totalno poludio, iako je sve izgledalo izgubljeno do 83. minute, bivši Modrićev suigrač pružio je slamku spasa Srbiji, protiv njima ne baš tako drage Švicarske.

Ipak malo veći oprez

Iako su mediji u Srbiji popratili pobjedu Brazila uz veliko hvala što su dobili šansu, ipak su sad malo oprezniji, pošto najveće šanse ima Švicarska pa Kamerun i tek onda Srbija.

Ako Srbija pobijedi Švicarsku i Kamerun Brazil odlučivat će gol razlika, a Kamerun ima bolju gol razliku od Srbije, mada se svi pouzdaju kako će Brazil odraditi svoje.

And they turned it around! Keep it up boys! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸

Idemo bre! #Srbija ♥️ pic.twitter.com/J1Y8Gtufyw

