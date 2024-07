Srbi šokirani kaznom UEFA-e: ‘Za sramotno skandiranje dobili mizernu kaznu’

Utakmice između srpskih i albanskih klubova uvijek su puni tenzija pa tako nije bilo nimalo drugačije u utakmicama prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, u kojoj su se susreli banjalučki Borac i Albanska Egnatija.

Burno je bilo u Banjaluci, ali je nogometašima Borca bilo vatreno i u Albaniji, gdje su navijači domaćeg kluba cijelu utakmicu skandirali ‘Ubij Srbina’ i upućivali druge slične provokativne povike s tribina prema igračima kluba iz BiH.

Na kraju Borac iz Banjaluke je prošao dalje u drugo kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, dok će albanski klub, uz to što je ispao iz Europe, morati platiti kaznu zbog skandiranja njegovih navijača, a kaznu im je u utorak izrekla UEFA i izazvala ljutnju među Srbima.

In the second leg in Albania, the Kosovo chants started after 30 seconds from the Egnatia fans.

So far, Borac have not opted to walk off the pitch shouting ‘help UEFA, help’. https://t.co/ydU3cmfE2o

— Sam Street (@samstreetwrites) July 17, 2024