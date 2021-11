SRBI SLAVE NOVU LJEPOTICU: Stadion pao, gradi se novi, evo kako će izgledati!

Ulaganje u sportsku infrastrukturu u Srbiji je u posljednje vrijeme vrlo aktualno s novim nogometnim stadionima koji se grade ili su u planu. Dok se čeka da se nešto takvo u većoj mjeri pokrene u Hrvatskoj, ponajprije sa stanjem na Maksimiru koje se ne rješava, novi pozitivni primjer u našem istočnom susjedstvu stiže iz Loznice, grada na srpskom zapadu, u blizini granice s BiH.

Ondje je srušen stari stadion Lagator i gradi se novi, a imat će 8.000 sasvim natkrivenih sjedećih mjesta, s dovoljno visokom kategorijom da će Loznica moći ugostiti i europske utakmice.

Cilj je omogućiti da se mladi igrači mogu bolje razvijati na zapadu Srbije, a potom bi se podignuo i klub, FK Loznica, koji trenutno igra u Prvoj ligi Srbije, u drugom razredu tamošnjeg klupskog nogometa. Cilj je ulazak u najjači rang, u Superligu.

Važan projekt za cijeli kraj

Stadion koji se gradi približio je portal Telegraf, koji donosi najavu da bi se otvaranje moglo dogoditi u jesen sljedeće godine. Takav plan približio je predsjednik lozničkog kluba Vlastimir Lukić, ističući da je najrealnije očekivati završetak svih radova do završetka 2022.

Lukić se nada i plasmanu u Superligu Srbije, no za dolazak do tog cilja u Loznici još imaju puno posla s obzirom na to da se klub nalazi na 10. mjestu ljestvice u drugoligaškoj konkurenciji.

Želja dovesti i reprezentativce

Dok traje gradnja novog stadiona, planovi poslije njegovog otvaranja uključuju i dolazak reprezentativaca Srbije u mlađim dobnim kategorijama, s potencijalnim nastupima reprezentacije, otkrio je predsjednik lozničkog kluba.

