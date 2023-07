Srbi se uzjogunili zbog mladog reprezentativca: ‘Dobro vidimo što Hrvati rade’

Hrvatski nogometni savez uvijek traži potencijalne dobre mlade nogometaše van hrvatske, koji imaju naše korijene, kako bi ih privukla pod stijeg Vatrenih.

Tako je pod radar pao mladi reprezentativac Srbije Petar Ratkov, čija je majka Hrvatica i kako još nije upisao nastupio za seniore, označen je kao mogući hrvatski reprezentativac.

Ratkov je prošlu sezonu proveo u doprvaku Srbije TSC-u, gdje je dobrim igrama i golovima, privukao skaute RB Salzburga, koji su ga doveli u Austriju za pet milijuna eura, gdje je već zabio prvi gol.

⚽️ | 🇷🇸 Petar Ratkov (19, ST)

On his debut for RB Salzburg, against Ferencvaros, only 8 minutes in. Salzburg won 2-1.

Not the hardest goal he’ll ever score, but some serious hops nevertheless. Great confidence builder! 😎pic.twitter.com/HNVhXSG90H

— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) June 30, 2023