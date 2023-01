SRBI SE TOTALNO POSVAĐALI, U SPAS DOLAZI LEGENDA? O ovom ‘ratu’ pričao i Vučić, jednog čovjeka nije htio!

Srbija je nedavno na Svjetskom prvenstvu u Katru doživjela ružan krah ispadanjem u prvom krugu, ali sve što se zbivalo na tom natjecanju je blaga priča ako se pogleda kako stoje stvari u nogometnoj hijerarhiji kod naših istočnih susjeda, u Nogometnom savezu Srbije. I dalje nema predsjednika Saveza, traži se rješenje koje bi moglo stići ovog proljeća, a u međuvremenu, traje teška situacija nakon što je došlo do velike svađe i zategnutih odnosa. Radi se o situaciji u kojoj Crvena zvezda vuče na jednu, a Partizan na drugu stranu, s potragom za rješenjem da se stvari ipak pomaknu.

U studenom, pretpostavljalo se da bi sve možda moglo biti riješeno izborom Nenada Bjekovića, Partizanove legende, na predsjedničku dužnost, međutim, do toga nije došlo zbog nastavka previranja u srpskom nogometnom vrhu.

Kako je to tada izgledalo, približili smo u danu kada su padale teške riječi između predstavnika Crvene zvezde i Partizana, dok se sada ipak možda nudi rješenje – koje bi svojom kandidaturom donio Nemanja Vidić, slavni nekadašnji srpski nogometaš, veliki obrambeni igrač koji je bio kapetan Manchester Uniteda, kasnije je igrao u milanskom Interu, a u reprezentativnoj karijeri imao je 56 utakmica i dva gola.

