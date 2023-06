Srbi se poklonili: ‘Čisto da se ne čudimo gdje su Hrvati, a gdje mi’ ‘Umjesto da se odmara, Modrić gine…’

Autor: Gordan Ivan Šojat

Koliko god naši istočni susjedi imaju sjajne igrače, Grand Slam pobjednike i NBA prvake u Novaku Đokoviću i Nikoli Jokiću, tenis i košarka ipak nisu nogomet i iako im vjerojatno teško pada, morali su se nakon 4:2 iz Rotterdama nakloniti Vatrenima i Luki Modriću.

Tako je portal iz susjedstva Kurir odlučio priznati Lukin primat u reprezentativnom nogometu i objasnio je svojim čitateljima, koja je osnovna razlika između našeg i njihovog nogometa.

Naslov govori sve o toj razlici, a on glasi: ”Čisto da se poslije ne čudimo, gdje su Hrvati, a gdje smo mi: Luka Modrić u 38. godini ljetni odmor provodi ginući za hrvatski dres’, naglašavaju iz Kurira i dodaju:





‘Nogometaš kao nijedan drugi na planeti i primjer svima kako se odnosi prema dresu svoje države. Ako neko ima “pravo” da ljetni odmor provede u bilo kojem dijelu svijeta, uživajući nakon završetka naporne sezone – to je on. Ako netko ima pravo da reprezentaciji kaže preskačem ovo i otputuje na odmor – to je on. Ako ima netko na koga se trebaju ugledati svi nogometaši po pitanju istinskog patriotizma – to je na njega. Na Luku Modrića’, napisali su iz Kurira.

Odgovor je Modrić

Utakmica u kojoj su Vatreni pobijedili ili kako su susjedi napisali razbili Nizozemsku stvarno ih je zapanjila i odnos Luke prema hrvatskom dresu.

Foto:Kurirscreenshot

‘Č’ekaj, je l’ realno ovo? Da Luka Modrić ljeto provodi igrajući u dresu Hrvatske! Maksimalno spreman! U 119. minuti trči kao da je prva minuta? Hej, 15. lipnja sve ovo se događa… Uz sve, proglašen je i za igrača utakmice!’, nastavljaju o Luki i na kraju zaključuju:









‘Kada se zapitamo, a mnogo puta smo se zapitali, zašto Hrvatska ima toliko uspjeha u nogometu a nas često nema ni na mapi pa možda je odgovor u Luki Modriću i njegovom razmišljanju i odnosu prema državnom dresu. Od neprocjenjivog je značaja da predvodnik generacije daje ovakav primjer kakav daje Modrić.

Taj pošten i iskren odnos prema dresu, u kojem očito najviše voli igrati, na kraju uvijek i daje rezultate. Zato su tu gdje jesu. I zato su razbili Nizozemsku usred Rotterdama’, zaključuju svoj tekst iz srpskog portala.