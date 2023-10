Srbija pretrpjela težak poraz, takvu sramotu nisu očekivali: ‘Nekada europska sila, sad nitko i ništa’

Teški sati prate hrvatsku reprezentaciju zbog poraza od Turske u kvalifikacijama za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka, no nema mira niti u hrvatskom istočnom susjedstvu, s reakcijama koje traju zbog teškog udarca za mladu reprezentaciju Srbije.

Dogodio se porazom od Engleske u Nottinghamu u kvalifikacijama za Euro U21 reprezentacija, s čak 9:1 u korist Engleza, što je tamošnju nogometnu javnost itekako zabrinulo i podignulo na noge.

O trenutnom stanju stvari koje iz kuta gledanja srpske nogometne budućnosti nikako nije dobro piše tamošnji Mondo, ističući da rezultat koji govori puno otkriva tešku situaciju.

“Nogometna katastrofa Srbije veća od 9:1! Nekada europska sila, sad nitko i ništa – ‘tvornica’ ne radi!” piše Mondo.

Kako stoje stvari? Srpski portal istaknuo je da U21 reprezentacija Srbije trenutno niti donosi rezultat niti ‘lansira’ igrače u najjaču reprezentaciju, ne ostvarujući niti jedan od dva cilja koja treba ispuniti.

2 assists for Rico Lewis last night, as England U21 put 9 past Serbia! 💥 pic.twitter.com/sQhcY5KXEl

— mcfc lads (@mcfc_lads) October 13, 2023