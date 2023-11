Srbi se naklonili Vatrenima: ‘Hrvati su velesila, mogu i do titule, mi smo nogometna parodija’

Hrvatska je imala dan u kojem se sve poklopilo kako treba, prvo s remijem Armenije i Walesa u Erevanu, a potom s pobjedom nad Latvijom u Rigi, nakon čega su Vatreni još jednu pobjedu udaljeni od osiguranja plasmana na Euro dogodine u Njemačkoj.

Nakon 2:0 protiv Latvijaca, treba još i pobjeda nad Armenijom u utorak na Maksimiru, a prije zagrebačke utakmice, ono što su Vatreni izveli mnogi hvale, uključujući i reakcije u Srbiji.

Na tamošnjim portalima, ističe se da je Hrvatsku poljubila sreća, odnosno, zagrijalo sunce, kako je to stavio Kurir u svojem naslovu opisujući kako se to Wales poskliznuo u Erevanu.

Tu šansu je nakon toga trebalo iskoristiti, a Vatreni su to napravili pobjedom u Rigi.

