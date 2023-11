Srbi se naklonili čudesnom Hrvatu: ‘Nosio je smeće, sad je reprezentativac Hrvatske’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je zbog ozljeda nekoliko jakih aduta u situaciji da Zlatko Dalić u reprezentaciju uvodi i nove mlade snage. Nedavno je poziv dobio Dinamov 20-godišnji veznjak Martin Baturina, a na dan okupljanja Vatrenih, pozivnica je stigla i tri godine starijem Marcu Pašaliću, sada u Rijeci, igraču koji ima posebnu prošlost mimo nogometa.

Nakon što je Pašalić dobio poziv za utakmice protiv Latvije i Armenije na kraju puta u skupini u kvalifikacijama za Euro, novi kandidat za Vatrene u borbi za put u Njemačku izazvao je pozornost i u Srbiji – zbog priče iz razdoblja prije nego se probio u nogometnoj karijeri.





Prije toga, danas 23-godišnji novi Vatreni radio je na drugačijem terenu. U Srbiji su podsjetili na njegovu priču dok je u Njemačkoj, u kojoj je rođen, u obiteljskom poslu radio i fizički naporne stvari. Radio je na građevini, ondje je nosio smeće, a bavio se i drugim poslovima.

Pomagao bratu

“Radio sam kod brata u firmi dvije godine jer u školi baš nije išlo. Otišao sam na bauštelu kako bih vidio i drugu stranu i kako je teško zaraditi novac. Radio sam sve što drugi nisu htjeli. Nosio sam beton, smeće, bavio se i bojanjem”, pričao je Pašalić o svojem iskustvu iz Njemačke, u kojoj je u rujnu 2000. rođen u Karlsruheu.

Na poseban put novog aduta Vatrenih je u Srbiji podsjetio Mondo, opisujući što je prošao prije nego se probio do dortmundske Borussije, u kojoj je imao i dva nastupa u prvoj momčadi.

Do statusa standardnog prvotimca se u klubu iz Dortmunda nije uspio probiti, problem su bile i ozljede, a novu postaju pronašao je u Rijeci u koju je u srpnju došao kao slobodan igrač.

U međuvremenu se probio do hrvatskog dresa, a prije toga, bio je u igri i za nastupe za Njemačku, međutim, dres domovine njegove obitelji bio je draži. Hrvatskoj se okrenuo igrajući u uzrastima do 17 i do 21 godine, a sada je i u najjačoj reprezentaciji.

🇭🇷👏 Marco Pašalić pozvan je u reprezentaciju Hrvatske za nadolazeće utakmice u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 🔵⚪ pic.twitter.com/L2PvFlw1R5 — NK Rijeka (@NKRijeka) November 13, 2023







Kako je Pašalić došao do sadašnjeg statusa među Vatrenima? Srpski Mondo dotaknuo se i tog dijela priče, spominjući njegove nastupe u dresu Rijeke.

Do sada u ovoj sezoni ima 19 odigranih utakmica, a u njima je ubilježio sedam golova i dvije asistencije. U tom učinku, četiri gola i jednu asistenciju ima u 12 nastupa u SuperSport HNL-u, a tri gola i jednu asistenciju pridodao je u šest utakmica u Europi, u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Nakon poziva koji mu je poslao Zlatko Dalić, 23-godišnji Pašalić bio je ugodno iznenađen.

“Iznenadio sam se pozitivno. Još uvijek sam u šoku. Život mi se promijenio u sekundi, ostvario mi se san. Zvao me gospodin Raić-Sudar i rekao mi da se moram spremati za Zagreb. Ostvario mi se tako najveći životni san”, rekao je Pašalić, spominjući da je informaciju o pozivu dobio od Darka Raić-Sudara, sportskog direktora Rijeke.

“Ovo mi je i motivacija da budem bolji. Na terenu dajem uvijek 101 posto, tako ću igrati i u reprezentaciji. Nadam se da ću se uklopiti u momčad. Vrlo sam zahvalan na prilici. Čekaju nas dvije najbitnije utakmice. Odradit ćemo to maksimalno dobro, s puno energije”, dodao je Pašalić, ističući i da mu se dolazak u dres Rijeke jako isplatio.

Puno toga prošao je u nogometu i izvan terena, a tek je nedavno proslavio 23. rođendan. Sada ga čeka i novi izazov. Pokušat će se probiti u društvu najjačih hrvatskih reprezentativnih aduta, u situaciji u kojima prodorima po krilu može itekako pomoći već sada, ali i u budućnosti.