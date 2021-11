SRBI PRODAJU MODROG GOLGETERA! Mediji kod komšija raspisali se o transferu

Mediji u Srbiji izuzetno su se počeli baviti događajima u Hrvatskoj, a sada im je u oko zapeo napadač zagrebačkih Modrih, Komnen Andrić, koji je pronašao golgetersku formu u zadnjih par utakmica.

Ovaj bivši nogometaš OFK Beograd, napokon je dočekao svoju priliku u Dinamu, te je dobrim partijama i golovima zadobio povjerenje trenera Modrih Damira Krznara.

Preokret za srpskog napadača bio je gol protiv Rijeke, kojim je donio bod Dinamu, da bi zabio u Kupu, a potom i u Europa ligi Rapidu za vodstvo Plavih.

Već ga prodaju

Komnen Andrić je ovog ljeta imao ponuda da ode iz Dinama, ali je napadač odlučio ostati u Zagrebu i izboriti se za svoju priliku, što je napokon i učinio.

I nakon par dobrih utakmica i golova mediji u Srbiji raspisali su se o zanimanju Werdera, koji ga je navodno spreman platiti milijun eura. naslovi na portalima su bombastični, od (u originalu): “DINAMO PRODAJE SRBINA U MILIONSKOM TRANSFERU: Počeo je da trese mreže, Nemci žele da ih vrati među velikane!”, Monda, do “Dinamo bi mogao da zaradi na transferu Srbina?! Otpisani napadač vuče “modre” na svim frontovima, a sada su se javili Nemci – ŽELE DA IH VRATI u Bundesligu”, Blica.

Jedino što ostaje nejasno je zbog čega bi Andrić zamijenio Zagreb s Bochumom, sada kada je izborio prvu momčad, a i očito je kako Komnen dobro surađuje s drugim igračima i postao je njen integralni dio.

