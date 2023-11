Srbi ‘prisvojili’ bivšeg Vatrenog u priči o zatvoru, Englezi se čude kako je pao

Prošla su nepuna dva tjedna otkako se doznalo da nekadašnji hrvatski reprezentativac Boško Balaban mora ići na odsluženje kazne od jedne godine zatvora zbog velikog duga za alimentaciju, zbog čega je bio u sporu s bivšom suprugom Ivom Radić, a odjeci ove teške priče za nekadašnjeg napadača Vatrenih sada su i u inozemstvu.

U Engleskoj, gdje je Balaban u prvoj polovici 2000-ih igrao za Aston Villu, o ovom slučaju piše Daily Mail, spominjući dug za udržavanje djece od 70 tisuća tamošnjih funti, što je u trenutnoj protuvrijednosti nešto više od 80 tisuća eura. Prevedeno u bivšu hrvatsku valutu, radi se o nešto više od 600 tisuća kuna.

Englezi pišu da je Balaban prvotno bio osuđen uvjetno. To se dogodilo preklani, no zbog kršenja odredbi iz tadašnje presude, zbog duga koji nije bio podmiren uskoro ga čeka odlazak na odsluženje zatvorske kazne.

Daily Mail donosi i u kakvoj je situaciji sada Balaban. “Za njega nema izlaza, morat će odslužiti kaznu čak i ako plati sav dug”, pišu Englezi.

What’s Bosko Balaban up to these days I hear you all cry!!!!! https://t.co/1DCTPe6yp8

— For The Love of Paul McGrath Villa Podcast (@LoveMcGrathpod) November 15, 2023