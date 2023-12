Srbi poželjeli Hrvatsku u skupini na Europskom prvenstvu u Njemačkoj

U subotu od 18 sati u Hamburgu čeka nas izvlačenje skupina za predstojeće Europsko prvenstvo u nogometu, koje će se održati između 14. lipnja i 14. srpnja 2024. godine u Njemačkoj.

Hrvatska je izborila plasman direktno kroz skupinu kao druga, prva je Turska pa smo tako završili u trećem šeširu, ali i tamo smo u dosta jakom društvu s primjerice Nizozemskom i Škotskom.

Ždrijeb skupina za Euro 2024. održat će se u koncertnoj dvorani Elbphilharmonie u Hamburgu. Riječ je o spektakularnom zdanju, službeno otvorenom u siječnju 2017. godine, čija staklena konstrukcija nalikuje podignutom jedru odnosno vodenom valu, a sa svojih 108 metara visine je najviša zgrada u tom njemačkom lučkom gradu.

🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England will be in Pot One for tomorrow’s UEFA Euro 2024 draw#EURO2024officialdraw pic.twitter.com/MNsh3NR3jS

