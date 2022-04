SRBI PIŠU: LEGENDARNI NAPADAČ ODGOVORIO ĆIRI: ‘Za mene je to nemoguće. To što je on napričao’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Miroslav Ćiro Blažević i dalje zna uzburkati javnost svojim izjavama čak i preko granice, a tako je bilo i ovaj put kada je izjavio kako je teška srca iz Dinama protjerao legendarnog napadača Boru Cvetkovića.

Ćiro je tu izjavu ispalio na promociji knjige Velimira Zeke Zajeca “Zeko”, a mediji u Srbiji prenose njegove riječi:

“Žalostan sam što je do toga došlo, kada sam bio prisiljen da istjeram Boru Cvetkovića jer se toliko bio napio da nije došao na utakmicu. Zeko me molio da ga ne istjeram, a ja sam to učinio. Boro je potom otišao u Crvenu zvezdu i tamo se proslavio”, izjavio je Ćiro za “Lane s Korane”, kako su tepali Cvetkoviću.

Nemam pojma

Tako je Kurir stupio u kontakt s Borom Cvetkovićem i priupitao ga je o istinitosti izjave Ćire Blaževića.

“Nemam pojma! Ja se toga ne sjećam. Što je Ćiro želio reći s time Bilo je svašta, bio sam mlad… Ali, tako nešto… Ne znam što da kažem. Koji je to povod bio, da on tako priča o meni… Ali, hajde, Bože moj. Neću ništa odgovoriti, glupo mi je komentirati tako nešto”, izjavio je Bora Cvetković za Kurir pa nastavio:

“Bilo je i lijepih i manje lijepih stvari s Ćirom. Malo sam iznenađen tom izjavom. Ali, to je on i on to tako voli. Ne želim to opovrgnuti, niti potvrditi. Jer, stvarno se toga ne sjećam. Za mene je to nemoguće. To što je on napričao”: ostao je šokiran bivši napadač Dinama i Zvezde, ali je Ćiri poručio:

“Nemam! Samo ga pozdravljam. I dalje imam lijepo mišljenje o njemu. I dalje mi je u srcu!”, rekao je Bora Cvetković.