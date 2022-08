SRBI ‘OTKINULI’ NA HRVATICU: ‘Cijeli svijet je u nju gledao nakon utakmice’

Hrvatska voditeljica Mirta Šurjak postala je pravi hit u regiji, a i šire, nakon što je snimka njenih intervjua s igračima Hajduka poslije utakmice s Villarrealom postala viralni hit.

Mirta je tako naišla na veliku fan bazu u susjednoj Srbiji, gdje im nije promaklo Mirtino namještanje sakoa tijekom razgovora s igračima.

Tako Mondo donosi naslov, u originalu: ‘HRVATSKA VODITELJKA POKAZIVALA DEKOLTE U PROGRAMU! Ceo svet je u nju gledao posle utakmice, snimak je postao HIT!’

Dodali ovacije

Potezi Mirte nisu ostali nezamijećeni niti u viralnom svijetu, gdje je jedan korisnik na svako njeno namještanje sakoa, ispod kojeg se skrivao bujni dekolte, popratio ovacijama, a snimka je postala viralna.

Fans were again delighted with Croatian television reporter Mirta Surjak after the match Hajduk vs Villarreal. She got known internationally after appearing in the video for the Italian song Mi manca il calcio pic.twitter.com/zz9aY7BuhC

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) August 26, 2022