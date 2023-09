Srbi oduševljeni Dalićevom izjavom, jednu stvar su posebno izdvojili

Autor: Dnevno GIŠ

Petarda Vatrenih protiv Latvije nije baš pretjerano odjeknula u istočnom susjedstvu, ali Srbi imaju svoje nogometne brige, poraz od Mađarske u Beogradu, koje su zacijelili ipak plasmanom košarkaša u finale Svjetskog prvenstva.

Ono što je najviše zapelo za oko medijima iz susjedstva je reakcija Zlatka Dalića, na sugestiju novinara, kako je izbornika Manchester City instruirao da izvadi Gvardiola na poluvremenu.

Podsjetimo, Hrvatska je na poluvremenu vodila 3:0 i Dalić je odlučio odmoriti glavne vedete za naporni put do Armenije pa je tako Gvardiola u pauzi zamijenio Vida.





Foto:screenshotsportal

Veći od Cityja

“Podcjenjujete me tim pitanjem. Da me netko iz Cityja zove da odmorim igrače? Svašta”, prenosi riječi Dalića Sportal, i nastavlja priču, kada je isti novinar pitanje potkrijepio tezom, kako je to praksa u nekim klubovima, a Dalić je, kako navode susjedi ‘još žustrije odgovorio’:

“Mi smo još veći. Mi smo velika ekipa. Ne znam šta bih vam na to rekao. Nemojte se ljutiti. Znate moj karakter, rad. Da mene netko zove… Nije bilo potrebe da ga forsiramo, igrao je šest utakmica za City, ima blagi problem. Modrića i Brozovića smo isto željeli malo odmoriti”, objasnio je svoju odluku izbornik Dalić.