Srbi ne vjeruju što im to rade prije Eura: ‘Španjolci obmanuli čitavu Srbiju’

Nedugo po ulasku u godinu u kojoj će središnji nogometni događaj biti Euro u Njemačkoj, u Srbiji nisu sretni. Povod nisu rezultati reprezentacije s obzirom na to da je momčad predvođena izbornikom Draganom Stojkovićem prvi put na Euru još od nastupa 2000. u Belgiji i Nizozemskoj, već je ljutnja usmjerena na informacije iz Španjolske.

Informacije se odnose na ozljedu Nemanje Gudelja, važnog aduta Srbije u obrani, kojem je nastradalo koljeno za vrijeme utakmice njegove Seville i Athletic Bilbaa prošlog tjedna u španjolskom prvenstvu. Iz Španjolske su došle vijesti o puknuću meniska i odlasku na operaciju zbog koje je izvjesno da će 32-godišnji Gudelj morati propustiti Euro, ali na to se u Srbiji dignuo Kurir sa svojim odgovorom da nije baš tako.

“Ekskluzivno! Španjolci obmanuli čitavu Srbiju: Kurir otkriva pravu istinu o stanju Nemanje Gudelja!” piše ovaj srpski portal o situaciji s iskusnim obrambenim igračem.

Kurir je donio reakciju Stevana Stojanovića, direktora najjače srpske nogometne reprezentacije, uz riječi koje donose nadu izborniku Piksiju Stojkoviću da će ipak moći računati na Gudelja.

“Pričao sam s Nemanjom, čuli smo se nekoliko puta. Jest, stradao mu je menisk lijevog koljena, ali prema informacijama koje imamo, vjerujem da će sve to biti dobro”, rekao je Stojanović.

“Nemanja je trenutno na putu za Madrid, gdje će ponovno biti pregledan i gdje će 99 posto biti operiran, a to će raditi najbolji liječnici za te vrste ozljeda. Radit će se artroskopija jer mu je menisk napukao”, dodao je direktor srpske reprezentacije o onom što slijedi.

Sevilla’s Nemanja Gudelj has a torn external meniscus and will be having surgery in the coming days. 🚑🇷🇸









He got the injury while playing against Athletic Club and is expected to be out for at least a month. 🗓️ https://t.co/KGhqFieeSh pic.twitter.com/YCG0qXhl2f

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 9, 2024