Srbi napisali gotovo kontroverzan tekst o legendarnom Vatrenom: ‘Odrekao se srpskog imena’

Naši istočni susjedi vole zaviriti među igrače Vatrenih te među njima potražiti nekog tko ima srpsko porijeklo, a među najdražima im je Dado Pršo, za kojeg tvrde kako se odrekao svojeg srpskog imena.

Pršo je jedna od najnevjerojatnijih priča modernog nogometa, u kojoj je Dado od amaterskog nogometaša i automehaničara, došao do finala Lige prvaka s Monacom, važnog mjesta među Vatrenima i legende Rangersa.

Dado je rođen u Obrovcu od oca Rade i majke Nade, a početkom srpske agresije na Hrvatsku, Dado odlazi u Rouen, dok mu roditelji odlaze u Bačku Topolu.

“Pušio je više od dvije kutije cigareta dnevno. Svaku večer pio bi pivo i šnaps u jednoj od birtija u blizini svojeg malenog stana. Kao i drugi radnici, svoje probleme otpuhivao je u dimu cigareta”, opisao je Pršu engleski portal Goal.com.

📅On This Day: 9th May 2004.

Rangers completed the pre-contract signing of Croatian striker Dado Prso from Champions League finalists Monaco. pic.twitter.com/dDh1Pjv5ky

— 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 (@SeafarerMichael) May 9, 2023