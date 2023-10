Srbe žestoko iznenadili ‘rušitelji’ Dinama: ‘Braćo, ovo od vas nismo očekivali’

Napeta europska večer u četvrtak je donijela puno borbe na terenu, uključujući i Dinamovo posrtanje protiv Ballkanija na Prištini, no bilo je napeto i na tribinama.

Atenski AEK, koji je u ljeto ‘srušio’ Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka, imao je odjek u Srbiji zbog jednog transparenta njegovih navijača na utakmici protiv Ajaxa u Europskoj ligi.

Na tribinama je bio transparent na kojem je pisalo “Kosovo je Albanija”, što je izazvalo reakcije na portalima u Srbiji.

Pišući o slučaju na tribinama u Ateni, Kurir je u naslovu svojeg teksta sve opisao kao izdaju.

“Izdaja! Grčki navijači zabili nož u srce Srbima: Braćo, ovo od vas nismo očekivali! Parola koja je šokirala sve u Srbiji”, stoji u naslovu teksta na Kuriru.

Ističe se i da su navijači AEK-a ne tako davno imali i suprotnu parolu, protiv Albanije, pa se srpski portal i zbog toga čudi novom transparentu.

05.10.2023, AEK🇬🇷 – Ajax🇳🇱

1) photo: AEK fans now

2) photo: Meanwhile AEK fans some years ago https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/Zrk5LZ1zRq

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 5, 2023