SRAMOTNI POVICI NA POLJUDU: Torcida vrijeđala kapetana hrvatske reprezentacije

Danas su u Splitu u sklopu Adventa na Poljudu nogometnu utakmicu odigrali Hajduk i Schalke 04, a Bili su slavili u golijadi 4:3 protiv bundesligaša.

Zanimljivost je kako je svoj prvi gol za seniore postigao 15-godišnji Luka Vušković, a nažalost opet smo svjedočili ružnim scenama prije utakmice i na samom Poljudu.

Naime, prije utakmice protiv Schalkea potukli su se navijači Hajduka i bundesligaša, a poslije su se na Poljudu čuli ružni povici od strane nekih navijača, upućeni kapetanu hrvatske reprezentacije.

Sramotno skandiranje

Sa sjevera Poljuda gdje je smještena Torcida u 63. minuti čule se pogrdno skandiranje Luki Modriću:

“Luka Modrić, go*no maleno”, začulo se prvi put, a kasnije je skandiranje postajalo još jače.

Jedino što možemo zaključiti da je to čudno jer se i u Splitu i Dalmaciji vesele uspjesima Vatrenih, a čemu takvo ružno skandiranje stvarno nije nam jasno.

Golove s utakmice Hajduk – Schalke i prvijenac ‘Bilog tića’ Luke Vuškovića, pogledajte OVDJE.

At 15 years of age, Luka Vušković scored his first-ever senior goal, in a friendly game against Schalke.









Hajduk has, literally, created another Joško Gvardiol. One of the most complete profiles I’ve seen for a young CB, including being 195cm tall. 🇭🇷pic.twitter.com/CvtdYI2AZC

— R.D. Football Scout (@RdScouting) December 16, 2022