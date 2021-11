SRAMOTA U PORTUGALU: Igrali s devet igrača, predsjednik u suzama, golman morao igrati braniča

Nogometni svijet ostao je u nevjerici nakon jučerašnje utakmice između Benfice i Belenensesa.

Naime, zbog prodora koronavirusa u momčad Belenensesa, istrčali su sa samo devet igrača na travnjak te ‘popili’ sedam golova u prvom poluvremenu.

Kritičnost situacije najbolje dokazuje rezervni golman Belenensesa koji je bio primoran zaigrati u polju. U drugom dijelu desetkovana momčad izašla je na igralište sa samo sedam igrača, a ubrzo nakon toga na travnjak je zbog ‘ozljede’ pao Joao Monteiro te je sudac Manuel Mota bio prisiljen prekinuti utakmicu.

“Ovo čemu smo svjedočili velika je sramota, nema opravdanja za ovo. Razgovarao sam s vodstvom lige i kazali su mi da moramo igrati ako imamo osmoricu igrača na raspolaganju. Da se nismo pojavili, izgubili bi 2-5 bodova”, izjavio je predsjednik Belenensesa, Rui Pedro Soares, koji je na poluvremenu pustio nekoliko suza.

Portuguese side Belenenses have nine players in their XI, including two keepers, for their game vs. Benfica after the club had a COVID-19 outbreak.

Benfica currently lead 7-0 at HT 😳 pic.twitter.com/lvpaqob3OI

— B/R Football (@brfootball) November 27, 2021