SPREMA SE SPEKTAKULARAN TRANSFER OD KOJEG ĆE DINAMO TRLJATI RUKE! Ponajbolji trener svijeta ‘zaljubljen’ u bivšeg igrača Modrih!

Već se nekoliko mjeseci piše o interesu Barcelona da u svoje redove vrati Danija Olma, koji je svoju karijeru počeo u katalonskom velikanu. No, sada su isplivale nove informacije vezane za transfer bivšeg dinamovca.

Olmo bi mogao napustiti RB Leipzig u ogromnom transferu, ali to neće biti kako bi se vratio u Barcelonu. Naime, talijanski novinar i ekspert za nogometne transfere, Nicolo Schira, tvrdi kako bi Olmo uskoro mogao otići put Engleske, točnije – Manchester Cityja.

“Pep Guardiola zaljubljen je u španjolsku zvijezdu Leipziga” prenosi Schira pa dodaje kako Olmo s njemačkim klubom ima ugovor do 2024. godine. Iznio je i plan City kojim bi doveli španjolskog veznjaka u Manchester.

Navodno je City spreman prodati Ferrana Torresa i to upravo u Barcelonu. Xavi je po dolasku u katalonskog diva označio nekoliko igrača koje bi volio vidjeti u crveno-plavom dresu, a Torres je jedan od njih. Schira prenosi da je Torres već sve dogovorio s Kataloncima, ali da se čeka dogovor dvaju klubova.

Novac koji bi zaradili od njegove prodaje, Guardiola bi uložio u transfer Danija Olma, a Nijemci bi tražili oko 75 milijuna eura za usluge španjolskog reprezentativca i miljenika hrvatskih navijača. Dio tog velikog transfera otišao bi i na Maksimir jer je u transferu Olma iz Dinama u RB Leipzig dogovoreno da će hrvatskom prvaku pripasti 20 posto od razlike između svote za koju je prešao u Njemačku, a potom u City.

