SPREMA SE NOVI VELIKI TRANSFER VATRENOG: ‘Odlazak u Bayern? Kovač zna gdje sam’!

Zbog mogućeg transfera Luke Modrića iz Reala u Inter, u drugi plan je pao još jedan veliki transfer hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića. Perišić apotražuje velik broj klubova, a do sada se uglavnom spominjao Manchester United, međutim transfera još nema,

“Čuo sam da se pojedini klubovi interesiraju za moje usluge, ali prije svega moram razgovarati s Interovim čelnicima. Tek nakon razgovora znat će se jesam li u poziciji da pregovaram s ostalim klubovima”, izjavio je to Perišić za njemački Bild.

Potom je upitan bi li se odazvao pozivu Nike Kovača u Bayern. A odgovor je bio poprilično iznenađujuć.

“Ja u Bayernu? Niko Kovač imao je ogroman utjecaj na moju karijeru. Igrao sam vrlo dobro u reprezentaciji dok je bio izbornik. Uvijek smo čestitali jedan drugom na uspjesima u Njemačkoj. Želi li me, Niko Kovač zna gdje sam”, rekao je to Perišić.

Dakle, na pomolu bi mogao biti novi veliki transfer Vatrenog.

