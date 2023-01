SPREMA SE NOVI VELIKI TRANSFER DINAMA: Mladi stoper na meti finaliste Lige prvaka

Tek što se stišala pompa oko prelaska Mislava Oršića u Southampton, izgleda kako se priprema novi veliki posao u Dinamu,

Naime, kako pišu francuski mediji Josip Šutalo našao se na meti Monaca, koji ga vidi kao idealnu zamjenu za Benoita Badiashilea, koji je završio u Chelseaju.

Mladi stoper Dinama dovodio se i u vezu s Red Bull Leipzigom, u slučaju da ode Joško Gvardiol, no kako Joško očito ne ide nigdje iz Njemačke u igru se uključio klub iz kneževine.

Lijepa cifra

Kako se doznaje Monaco je spreman platiti oko dvadesetak milijuna eura za stopera vatrenih, koji je po Transfermarktu procijenjen na 18 milijuna eura, ali Monegažani su spremni platiti koji milijun više.

Šutala ugovor s Dinamom veže do 2028. godine, ali on je već dugo u izlogu kluba iz Maksimira, koji se sigurno neće protiviti i ovom poslu.

