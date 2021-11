SPREMA LI SE OKRŠAJ DINAMA I ZVEZDE? Jedno ime u fokusu, a to nije jedina bitna stvar!

Dinamo nije najbolje krenuo u sezonu, pogotovo u domaćem prvenstvu, pa ozbiljno razmišljaju o zimskim pojačanjima. Posebno tanka je zadnja linija Krznarove momčadi tako da nije čudno da su oko bacili upravo na stopera.

Riječ je o kolumbijskom stoperu Danilu Arboledi koji nastupa za Šerif s kojim je hrvatski prvak vrlo dobro upoznat s obzirom na to da ih je upravo ta momčad izbacila iz Lige prvaka.

No, Dinamo će imati veliku konkurenciju u pokušaju da Kolumbijca dovedu na Maksimir. Naime, za istog igrača zainteresirana je i Crvena zvezda.

Šerif je uvjerljivo najveće iznenađenje ovogodišnje Lige prvaka, a 190 centimetara visoki branič je protiv hrvatskog i srpskog prvaka dobro pokazao što može. Krajem 2021. godine ističe mu ugovor sa Šerifom, zbog čega Dinamo i Zvezda gledaju prema Moldaviji.

As per numerous reports, @gnkdinamo and @crvenazvezdafk are intrested in @FotclubSheriff central defender Danilo Arboleda! He played every minute for Sheriff this season in @ChampionsLeague.

TM value ➡️€1.2m

MORE ⬇️https://t.co/KrF2N4D7rH

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) November 30, 2021