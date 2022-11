SPREMA LI SE JOŠ LUĐE SP? ‘Pregovaramo o tome, razmišljamo o kandidaturi…’

Svjetsko prvenstvo u Katru došlo je sa niz svojih posebnosti za navijače u toj zemlji na Arapskom poluotoku, uključujući pritužbe zbog kršenja ljudskih prava, spominjanje radnika koji su izgubili živote u teškim uvjetima u pripremi SP-a, ali i drugih ‘pogodnosti’ za navijače, poput zabrane prodaje alkohola u krugu stadiona prije nego je natjecanje počelo. Puno glasova protiv turnira u Katru odjekivalo je prije početka SP-a, pa i nakon što je turnir krenuo, a sada se najavljuje mogućnost SP-a koje bi također moglo biti posebno.

Još se ne zna tko će biti domaćin velikog turnira 2030. godine, a svoju kandidaturu su javno istaknule tri zemlje koje bi predvodila Saudijska Arabija, još jedan potencijalni domaćin s Arapskog poluotoka u kojem bi se pričalo o ljudskim pravima, da se dogodi SP u toj zemlji.

Saudijci svoju kandidaturu žele imati s još dva domaćina, Grčkom i Egiptom, što bi značilo da bi se SP istovremeno igralo na tri kontinenta, u Aziji, Europi i Africi. O ovome je javno pričao Ahmed Al Khateeb, saudijski ministar turizma, koji vjeruje da bi suradnja tri zemlje u organizaciji velikog sportskog spektakla bila prava stvar.

Kako je opisao ministar turizma Saudijske Arabije, traju pregovori o zajedničkoj kandidaturi koja se još razmatra. Al Khateeb smatra da bi Saudijci, Grci i Egipćani imali pobjedničku ponudu, a govoreći o onome što bi mogla ponuditi njegova zemlja, kazao je da bi bili izgrađeni stadioni i popratna infrastruktura koji bi bili umjetnička djela.

Saudi Arabia is considering making a joint bid to host the 2030 FIFA World Cup along with Egypt and Greece, according to its tourism minister https://t.co/lNXHcWiphR

— Bloomberg (@business) November 30, 2022