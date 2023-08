Sprema li Bišćan važnu promjenu? Jedan igrač bi mogao ‘uskrsnuti’, druga odluka iznenadila

Autor: Ivor Krapac

Nakon poraza u prvoj utakmici protiv AEK-a, s 2:1 u korist gostiju u utorak na travnjaku Maksimira, Dinamo više nema izbora uoči drugog susreta s atenskim klubom u trećem pretkolu Lige prvaka. Jedini izbor je pobjeda, a prije nego se večeras krene s centra u 20:45 sati na terenu AEK-ove OPAP Arene, Igor Bišćan morat će razriješiti nekoliko nedoumica u odabiru prvih 11.

Neke od tih nedoumica izazvane su ‘višom silom’, sa zdravstvenim problemima, ponajprije s upitnim statusom Martina Baturine za nastup u Ateni, barem od početka utakmice. Podsjetimo, Dinamov 20-godišnji veznjak s brojem 10 na leđima je uoči utakmice protiv AEK-a u utorak u Zagrebu bio u problemima zbog povišene temperature. Nije bio u početnom sastavu, ušao je 20-ak minuta do kraja, a stanje nije dobro niti prije uzvrata u gostima.

O tome je uoči odlaska u Atenu pred novinarima govorio trener Bišćan, opisujući što se događa s Baturinom.





“Nije u najboljem stanju, prati ga nekakva viroza, temperatura, pomalo trenira i vidjet ćemo”, bile su riječi trenera zagrebačkih Plavih o jakom adutu u sredini terena.

Ako Baturina neće moći, možda opet počne Marko Bulat, koji je bio strijelac prekrasnog gola iz slobodnog udarca u utorak u Zagrebu.

Bulat bi ipak mogao zaigrati od prve minute i mimo situacije s Baturinom, a u slučaju da je Dinamova ‘desetka’ spremna za nastup od početka, moglo bi biti drugih promjena, poput selidbe Roberta Ljubičića iz sredine terena na mjesto lijevog bočnog, umjesto Ukrajinca Bogdana Mihajličenka.

U sredini terena, treba vidjeti i koliko je spreman Josip Mišić kojeg muči ozljeda bedrenog mišića, a brigu za Bišćana predstavlja i status Darija Špikića na krilu, zbog bolnih prepona.

Ide li važna promjena u posljednjem redu?

Moguća je i važna promjena u posljednjem redu Dinama, a Bišćanov odabir prvih 11 dat će odgovor na pitanje je li donio odluku da i na tom dijelu terena stigne nešto novo.

U tom slučaju, riječ je o mogućem povratku Dine Perića na stopersku poziciju, čime bi se Stefan Ristovski vratio na svoju uobičajeno mjesto na terenu u Dinamu, na desnog bočnog.









Perić je ove sezone igrao samo protiv Gorice, s 90 minuta na terenu u remiju bez golova prije dva tjedna u trećem kolu SuperSport HNL-a. Mučila ga je ozljeda aduktora, no u konkurenciji je za nastupe, a Bišćan ga se možda sjeti ako će raditi promjenu u obrani.

Jedne promjene na tom dijelu terena za gostujuću utakmicu protiv AEK-a sasvim sigurno neće biti, a ona se odnosi na status Maura Perkovića, 20-godišnjeg obrambenog igrača kojeg Bišćan nije niti vodio u Grčku.

Ovakva odluka je iznenadila s obzirom na to da se radi o igraču koji nije bio tako jeftin. Dinamo ga je doveo iz Istre 1961 i za to platio odštetu od dva milijuna eura, po podatku Transfermarkta, no obrambeni igrač s iskustvom iz hrvatske U21 reprezentacije, također kod Igora Bišćana, sada je kod Bišćana u drugom planu u svojoj klupskoj karijeri.









S Perkovićem nema upitnika što se tiče utakmice u Ateni s obzirom na to da nije išao u Grčku, a s drugima koje je trener Dinama poveo na ovo gostovanje, Bišćan ima o čemu razmišljati u ‘vaganju’ najboljih opcija za početni sastav za utakmicu u kojoj je svaki krivi korak jako opasan s obzirom na AEK-ovu kvalitetu.