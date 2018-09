SPOZNALI SMO NEŠTO STRAŠNO NA UTAKMICI S PORTUGALOM! Jeste li uočili i vi ovaj detalj?

Ne smije se biti isuviše analitičan pa ni kritičan, ipak je riječ o prijateljskoj utakmici u kojoj su i portugalska i hrvatska postava mahom nastupale s pričuvnim i novim igračima, a prvi nastup nakon sjajno odrađene svjetske smotre ipak ima neku svoju vrijednost i to što se izbjegao poraz na portugalskom tlu ipak je neka vrijednost.

Nešto se ipak dalo spoznati u ovoj utakmici, ponajprije smo još jednom shvatili koliki je kotač zamašnjak naše reprezentacije Luka Modrić. Koji je igrao do 50. minute, kada je izašao Hrvati su se jedva spojili s loptom. Problem je to koji se vuče već, usuđemo se reći, godinama, a morat će se vrlo brzo riješiti. Kako? To ostavljamo Daliću.

Nadalje, Dalić će morati poraditi na oživljvanju večeras korektnog Kovačića koji bi morao danas-sutra preuzeti ulogu playmakera, kao što će se morati posve uigrati i u budućnosti naša zadnja linija. Na vratima je Kalinić bio solidan, gol je primljen nakon prekida, u skoku je bio najviše Pepe, netom prije ozlijeđen Vida u sudaru s Kalinićem bio je prenizak.

Badelj se sjajno nosio s živahnim Portugalcima, oteo je bezbroj lopti, a nažalost Livaja i Santini, dva naša nova napadača nisu dobili pristojnu loptu da bismo vidjeli neku njihovu reakciju, osim na trenutke neku pozicijsku igru u polju. O Perišiću ne treba trošiti riječi, gol koji je postigao i akcije koje je začeo svrstavaju ga u našeg najboljeg pojedinca.

Dalić će sigurno izvući bolje pouke od nas, gledao je igrače i na treningu, osjetio ih na utakmici, a Liga nacija će mu doći sjajno da uhoda svoj sustav i posloži svoje ideje. Hrvatska budućnosti bez Mandžukića, Ćorluke, Subašića nije i ne može biti ista, no zato imamo izbornika sa zadatkom da izbjegne mumificiranje reprezentacije i da s novim snagama ostane na vrhu europskog i svjetskog reprezentacijskog nogometa.

Iste poteškoće i probleme imaju i Portugalci, ako im ne igra Ronaldo 80 posto su bezopasniji, neki igrači su na zalazu karijere, i oni rade smjenu generacija, pa su dvoboj s Hrvatskom odradili na sličan način kao Dalićevi izabranici. Jer, puno su mijenjali, svojski se trudili, baš kao i Hrvati. Ali, utakmica nije bila isuviše zanimljiva. Možda i bolje, bar smo bili lišeni stresova, ne bi bilo zgodno da viceprvak svijeta započne novu eru porazom.