SPOZNAJA ZA KOJU SE DINAMO BORI: Pripada li Bjeličina momčad europskom vrhu ili će biti tek statist?

Zašto je dvoboj Dinama i Atlante poseban, ta Dinamo je već šest puta igrao u Ligi prvaka?

Odogovr je lak, a malo tko ga spominje. Dinamo je u usponu, ne možemo reći da je dosad sjajio u ovome natjecanju, postigao je u 36 utakmica samo 4 pobjede i prijeti mu neugodna činjenica da lošim rezultatom protiv Atalante postane najneuspješnija momčad u povijesti Lige prvaka. Računaju li se postoci mogućih osvojenih bodova.

Ma, na stranu i to.

Dinamo u srazu s Atlantom traži jednu spoznaju, najvrijedniju u cijeloj priči. Je li Bjeličina momčad, postava sposobna za ravnopravne sukobe s klubovima iz Lige petice. Ferencvaros i Rosenborg su nešto posve drugo, u Zagreb dolazi najefikasnija momčad talijanskog prvenstva, čvrsta kao armirani beton i opasna poput zmije otrovnice.

Ajmo to malo gledati i ovako, Dinamova prva perjanica sada, napadač Bruno Petković se nije nekoliko godina snašao u Italiji. Ovo mu je potvrda da se sada dokaže, da pokaže kako su talijanski poslodavci bili u krivu. I jesu li? Doista, hoće li moći?

Uglavnom, Italija je jedna od najozbiljnijih nogometnih zemalja, s klubovima koji znaju igrati na rezultat i Dinamu u ovoj utakmici Dinamu ne treba dojam već – rezultat.





Bjelica je također radio u Italiji, u La Speziji, do potankosti zna talijanske stavove i mentalitet i to bi mogla biti komparativna prednost Dinama.

Zaista našem klubu treba rezultat, da osjeti kako je na vagi tu negdje s najrazvijenijim nogometnim svijetom. Lani je krasno bilo gledati Dinamo u Europskoj ligi, ali to je natjecanje debelo kvalitativno ispod Lige prvaka. Ovo je velik iskorak koji nosi velike opasnosti.

Samo kad se sjetimo šest golova Lyona u Zagrebu, tada nas je spoznaja o Dinamovoj ne samo nekonkurentnosti, nego i o Dinamovom statiranje – deprimirala.

Zat, sretno našem Dinamu u pokazivanju da je učinio puno koraka naprijed i da u Ligi prvaka neće biti statist.