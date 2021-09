SPORTSKI DIREKTOR BORUSSIJE OŠTRO ODGOVORIO SALIHAMIDŽIĆU: ‘Što ti misliš tko si?’

Veliki rivali iz Njemačke, Bayern Munchen i Borussia Dortmund sukobili su se, no ovaj put van terena.

Naime, sportski direktor minhenskog giganta, Hasan Salihamidžić poznatiji kao Braco ‘bocnuo’ je žuto-crrne rivale u razgovoru za Sky90.

Jedna od tema za razgovor bila je i napuštanje njemačke reprezentacije od strane Marca Reusa usred reprezentativnog ciklusa zbog ozljede. Poslije slavlja nad Armenijom, Reus je dobio poštedu prije puta na Island.

Ipak, Reus je započeo utakmicu u Bundesligi protiv Bayera iz Leverkusena te odigrao svih 90 minuta u napetoj pobjedi.

“Iznenadio sam se kada sam vidio da nakon napuštanja nacionalnog tima, nekoliko dana kasnije igraš za klub. Nije to prvi puta. Naprimjer, igrači Bayerna ostaju uz reprezentaciju i uvijek igraju”, izjavio je Salihamidžić.

Kao i što se moglo očekivati, ubrzo je stigla žestoka reakcija iz tabora dortmundskog kluba.

Sportski direktor kluba, Michael Zorc stao je u obranu svog igrača i kapetana momčadi.

“Salihamidžić bi mogao začepiti usta te ne komentirati stvari koje se ne tiču Bayerna. Što on misli tko je”, ljutito je poručio Zorc.

