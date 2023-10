Splićanin spasio karijeru legendarnog Vatrenog, sada ga traže i u susjedstvu

Ozlijede kod sportaša mogu biti sitne, a mogu biti takve da im ugroze cijelu karijeru. U tim trenutcima najbitnije je imati doktora kojem se može vjerovati, a mediji u BiH su zahvalni jednom splitskom liječniku.

Njegovo ime je Zoran Tocilj. On je čovjek kojem vjeruju brojni hrvatski sportaši, a banjalučki Borac na brigu mu je poslao jednog od najvećih talenata BiH nogometa, Envera Kulašina.





Ovaj mladi nogometaš ozlijedio je pubičnu kost i sada je na liječenju u Splitu. Tocilj je liječio nogometaše kao što su: Lovren, Subašić, Kalinić, Stefan Savić, ali i našeg najboljeg kickboksča Antonija Plazibata.

“U najtežim slučajevima čak i operaciju. I meni su predlagali operaciju, no Bog mi je poslao Lovru Kalinića, mog mlađeg brata, koji mi je spasio karijeru. On me uputio na splitskog liječnika Zorana Tocilja, kod koga sam išao na injekcije i terapije. Da sam poslušao savjete i otišao na operaciju, bilo bi baj – baj nogometu, jer pauza nakon operacije potraje i deset mjeseci, a nakon toga bi bilo pitanje tko bi me želio i bi li se uopće više vratio nogometu” pričao je prije nekoliko godina Danijel Subašića.

Antonio Plazibat u svojoj zadnjoj borbi slomio je ruku i upravo je Tocilj bio čovjek od povjerenja: “Pukla je kost, zaliječiti ćemo ju i to je to. Imate jednog čudotvorca, bez da ga hvalim, ali svi sportaši znaju za njega. To je Zoran Tocilj koji ima svoju polikliniku u Splitu. Ako želite riješiti problem, savjetujem vam da dođete kod njega, on je čudotvorac.”









Lovre Kalinić je rekao: “Još dok sam bio u Hajduku oporavak nam je kod njega išao ubrzano. Recimo, imao sam problem s laktom, preporučali su operaciju, ovo i ono, otišao sam kod njega i praktično sam za mjesec dana bio na terenu. ”

