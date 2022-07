‘SPAVAO SAM SA 700 ŽENA’ Nezasitna glad poznatog nogometaša, nakon sek*a imao čudan ritual

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nogometaši koji su u najboljim igračkim danima bili u velikom naletu na terenu često imaju i posebne priče izvan nogometa, a u tu, posebnu kategoriju definitivno spada Antonio Cassano, bivši talijanski reprezentativac koji je ovaj tjedan proslavio 40. rođendan. Cassano je kao mlad igrač u svojoj domovini ostavio veliki trag u Romi, potom je bio i u Real Madridu, a o njemu se nije pričalo samo zbog sportskog talenta.

Dok je bio mlad i teško ukrotiv, Talijan se znao sukobljavati s trenerima, a u svojoj autobiografiji približio je i druge stvari o karakteru koji je bio prilično divlji. Dio te priče bile su i žene, s brojnim ljubavnim avanturama u koje je ulazio.

‘Spavao sam s barem 700 žena prije nego mi je bilo 25 godina’, rekao je Cassano o samom sebi, u priči koje se ovih dana prisjetio britanski Daily Star. Među tim ženama bilo je i 20-ak poznatih i slavnih, no Talijan se s vremenom ipak smirio.





Pronašao suprugu i mir

Od 2010. godine, Cassano je u braku s Carolinom Marcialis, talijanskom vaterpolisticom, a zajedno imaju i dva sina, od kojih je drugi, Lionel, dobio ime po Messiju. Bračni par uživa u obiteljskoj sreći koju Carolina s vremena na vrijeme dijeli sa svima, u objavama na Instagramu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli CAROLINA MARCIALIS ☯︎ (@carolinamarcialis)

Puno avantura u krevetu

Prije nego se smirio, Cassano je odlazio u krevet s brojnim ženama, a dok je igrao za Real, približio je i jedan ritual nakon svojih ljubavnih avantura.









‘U Madridu sam imao prijatelja koji je radio kao konobar u hotelu. Posao mu je bio da mi donese tri ili četiri slastice nakon seksa’, rekao je bivši talijanski nogometaš o stvarima koje je radio dok je bio mlađi.

‘On bi donio slastice gore do mene, a ja bih ispratio ženu do njega i onda bismo obavili razmjenu. On bi odveo ženu, ja uzeo hranu, seks i hrana su bili savršena kombinacija’, opisao je Cassano.

Nakon svega, nekadašnji veliki nogometni talent uspio se stabilizirati u vezi s jednom ženom, 31-godišnjom vaterpolisticom, koja s vremena na vrijeme trenutke opuštanja dijeli sa svima na Instagramu…









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli CAROLINA MARCIALIS ☯︎ (@carolinamarcialis)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli CAROLINA MARCIALIS ☯︎ (@carolinamarcialis)