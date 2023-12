Spasio je Dalića već nekoliko puta, jasno je da Zlatko bez njega nikako ne može

Autor: Andrija Kačić Karlin

Andrej Kramarić osebujan je nogometaš. Ima svoj put, stav, kvalitetu i snagu. Je li pretenciozno za njega reći da je poseban? Ma, uvijek je pretenciozno reći za bilo koga da je poseban. Ali, za našu nogometnu nacionalnu vrstu Andrej Kramarić je i više od posebnog. Sada sa statusom „senatora„ potvrđuje da je krucijalan tip na kojeg se izbornik Zlatko Dalić uvijek može osloniti. Uostalom, ne jednom smo Kramarića nazvali „spasiteljem Dalića„, s obzirom koliko je odlučujućih golova postigao…

Gol kojeg je u subotu postigao za svoj Hoffenheim protiv Bochuma pravo malo je nogometno remek djelo. Mnogi ga nerijetko optužuju za pretjeranu sebičnost u igri. I samo smo znali upadati u tu zamku. No, njegova pokretljivost, upornost, izdržljivost i posvećenost u svakoj utakmici dozviljava mu taj „komfor„. Ma, svi najveći nogometni golgeteri pomalo su sebični, s time se moramo pomiriti.

Koliko je Andrej Kramarić bitan za današnju hrvatsku momčad dalo se vidjeti u onim nesretnim pogubljenim kvalifikacijskim utakmicama protiv Turske i Walesa. Kada je Dalić zbog ozljeda i otkaza praktički ostao bez napadača. Tada smo shvatili, Hrvatska bez Kramarića je posve neka druga momčad, slabija, neodlučnija, jalovija.

Andrej nije tipičan napadač

Kramarić nije tipičan napadač. Njega na terenu doslovce ima svugdje. Pa se suparnik lako može zbuniti, čas je na jednoj, čas na drugoj strani, pa je prednji vezni, dođe i do zadnjeg veznog, u obrani je razarajući. Ta njegova fleksibilnost zaista je rijetka u suvremenom nogometu.

Kao igrač sagradio se na čudan način. Imao je fakat svoj osebujan put. On je iz Dinama otišao tako naprasno da je to i danas tako čudno. A zabijao je još iz pionirskih i juniorskih dana, odmah je pokazao da je silan talent. Gotovo cijeli život Kramarić “trpa” u kontinuitetu, radilo se o Lokomotivi, Rijeci ili reprezentaciji, omladinskom ili seniorskom nogometu.

No, Kramariću ni brojni pogoci nisu pomogli da se u matičnom, i jedinom voljenom klubu, izbori za minutažu. I to, najčešće, u situacijama kada je Dinamo muku mučio s neraspoloženim napadačima.

Kramarić diže formu

Andrej Kramarić u seniorskoj momčadi Dinama debitirao je 24. svibnja 2009. godine. I u ogledu protiv Zagreba zamijenio Josipa Tadića. Mladi napadač bio je najavljen kao novi plavi 9, rasni strijelac koji će godinama predvoditi napad hrvatskog prvaka. No, život ponekad piše čudne priče, a ona Andreja Kramarića bila je sasvim zanimljiva.









Mladi napadač godinama je u Maksimiru čekao svoju prigodu, no minutažu u kontinuitetu nikada nije dobio. Razni treneri i “velik stručnjaci” prigodu su u napadu davali drugim igračima, a Kramarić je u matičnom klubu grijao klupu svakakvim “prijevarama”. Nažalost, takav je talent u Maksimiru propadao, s klupe ili tribina pratio što u samom vrhu modrog napada rade Tadić, Papadopoulos, Dodo, Slepička, Sivonjić, Primorac, Carrasco, Sylvestr, Beqiraj… Nekih se igrača, priznajemo teško i nama bilo prisjetiti.

Njegov otac je nakon toga zatražio raskid ugovora s Dinamom.

Problem s Dinamom

“Ili neka ga puste da igra, ili neka ga puste da ode u neki drugi klub gdje će igrati”, rekao je Kramarićev otac.









“Ako trener preferira Beqiraja i ostale napadače, ako se Andrej ne uklapa u momčad, onda ga trebaju pustiti. To je u interesu i kluba i igrača. Za mladog igrača najvažnije je da igra. Ako ne može igrati u Dinamu, igrat će u nekom drugom klubu. Pa i slijepac vidi da nešto nije u redu”, govorio je njegov otac, Josip Kramarić ne želeći nagađati zašto u prvoj momčadi nema mjesta za igrača koji je zabio više od 450 golova za mlade selekcije kluba.

“Ti golovi su najmanje bitni. U svojoj prvoj polusezoni za Dinamo zabio je desetak golova. Ne želim nagađati zašto ne igra, ali mislim da su problemi nastali oko potpisivanja ugovora. Bojim se da ga tretiraju tako jer ne želimo potpisati za menadžersku agenciju. Nitko nije bolji trgovac od Zdravka, to svi vide, ali potpisali smo ugovor s Dinamom, zašto me još vežeš za vrat?!”, iskren je bio Kramarić stariji. I dodao; „Tražimo klub koji treba i želi Andreja„.

Mamić je o svemu odlučivao

U klubu je tada o svemu odlučivao Zdravko Mamić. Kojem nije bilo jasno da netko želio odlepršati iz njegovog jata.

U sezoni 2011/12 mladi napadač više nije želio čekati. Jesenski dio sezone proveo je na klupi, na proljeće se otisnuo prema Lokomotivi. Sve u potrazi za minutažom. Na proljeće je briljirao, u 13 utakmica postigao sedam pogodaka. Andrej Kramarić je i sljedeću sezonu odradio u Lokomotivi gdje je postao prvi strijelac hrvatske nogometne lige. No, niti to nije bilo dovoljno za minutažu u Dinamu…

Mladi napadač je sazrio, u sezoni 2013/14. konačno se, s pravom, ponadao pravoj minutaži. A onda ju pod vodstvom Krunoslava Jurčića dobivao na kapaljku. Punu minutažu u dresu Dinama imao je tek u 2. kolu kada je Dinamo sa 2:0 svladao Zadar. Kramarić je tada postigao dva gola. Pa je opet bačen na klupu.

Teški izazovi za Kramu

Dobro se sjećamo riječi tadašnjeg Dinamovog sportskog direktora Zorana Mamića.

“Andrej je svojim istupom naštetio klubu i momčadi samo par dana uoči vrlo bitne utakmice u Beču te tako jasno pokazao kako mu atmosfera u momčadi nije na prvom mjestu. Jasno je da s takvim razmišljanjem nema mjesta u svlačionici”.

Za Andreja Kramarić u Maksimiru jednostavno nije bilo razumijevanja. A neki izvori, vrlo skloni samom napadaču, tvrdili su kako Kramarić u Dinamu jednostavno nije mogao dobiti minutažu. Jednostavno, Kramarić nikada nije bio član prave “menadžerske agencije“. A takve je oduvijek bilo najlakše šikanirati, preko Kramarića su se slale poruke i mlađim generacijama. Da paze što rade… Otac je vapio preko medija:

Mišković mu dao šansu

“Više puta sam pričao s Mamićem, tražili smo raskid ugovora, ali nam ga ne žele dati. Rekli smo mu da moramo ići, ali nas ne puštaju ni po koju cijenu. Cijenim čovjeka za kojeg stranci priznaju da je veliki biznismen, ali što nam znači sve to ako Andrej ne igra. Ne mogu utjecati na trenera, ne mislim ulaziti u njegove planove, kao roditelj nemam se što miješati u to, ali mi želimo potražiti svoj put. Andrej je napravio pomak i u reprezentaciji. Za mlade selekcije zabio je ukupno 18 golova, ima status i mogućnosti, tražimo klub koji treba i želi Andreja”.

U priču se uključio Andrejev otac, Josip. Iskoristio je svoje poznanstvo s vlasnikom Rijeke Damirom Miškovićem, sve je brzo dogovoreno. Kramarić je osvanuo na, tada, Kantridi. I gdje je zablistao kao sunce u jutarnjoj zori. Oduvijek je teži put bio i bolji put i Kramarić je to dokazao. Ruku na srce, preporodio je Rijeku… Eksplozija mladog Andreja u Rijeci bila je strašna, zabijao je redovito na prvenstvenim utakmicama, utakmicama Europske lige, da sve ne nabrajamo. A u jednom kup srazu, protiv korčulanskog Zmaja u pobjedi 11-0 je zabio čak osam golova. Rijeka je s Kramarićem postala klub konkurentan Dinamu, preskočivši i Hajduka u seriji pobjedonosnih utakmica protiv splitskog rivala.

Potom je Kramarić došao do engleskog Leicestera otkud je isto zbrisao u želji da igra. Snašao se u njemačkom Hoffenheimu poput orla u kanjonu, zabija, dodaje, ukratko impresionira. A Hrvatsku je vukao u najtežim trenucima, sjetimo se samo dodatnih kvalifikacija za svjetsku smotru 2018. godine u Rusiji. Kada je sam torpedirao Ukrajinu.

Kad se pogleda s ove vremenske distance upravo je nevjerojatno kojim je igračima Dinamo davao prednosti ispred Kramarića. Nije to ni bila tajna, bilo je razvidno zašto Kramarić sjedi na klupi a neki drugi igraju. Riječ je o odnosu mladog igrača i nedvojbenog klupskog šefa Zdravka Mamića. Mladi Andrej i njegov otac jednostavno nisu pristajali na gazdine uvjete za igranje u prvoj momčadi. I nakon teške borbe okrenuli su se od Dinama i to im je bio najbolji potez u zasad uzdižućoj karijeri Andreja Kramarića

Možda prije odbačen, ne i uništen Kramarić se teže od drugih probija i do hrvatske reprezentacije, do prve postave. No, pokazao je da ga nitko ne može zaustaviti. Što je u cijeloj priči oko Kramarića najljepše. Njegove partije i golovi otopljavaju ledena srca onih koji su prije bili zaluđeni reprezentacijom, a danas se osjećaju odbačeni. Da, riječ je o “Kramarićevom poučku”. On igra tako dobro da otapa srca ravnodušnih!

Najveći gubitnik u cijeloj priči ispao je Dinamo koji je za sitniš izgubio sjajnog napadača. Golgetera kakvog danas na tržištu neće naći niti za deset milijuna eura. Pravog Zagrepčanina, dijete koje je odraslo na Maksimiru. I napadača koji se lakoćom uklopio u seniorsku reprezentaciju. Nažalost, u Maksimiru su u krivo vrijeme vjerovali u “bofl robu”, prava kvaliteta tada nije došla do pravog izražaja. Vjerovalo se krivim igračima, često skupocjenim pojačanjima.

Za kraj, koliko je uporan Kramarić, kojeg smo nazvali i „spasiteljem Dalića„ svjedoči i jedan njihov sukob prije europske smotre 2021. godine. Dalić je, naime, želio postaviti Kramarića na krilu, nakon sezone u kojoj jenza Hoffenheim na poziciji centarfora zabio dvadesetak golova.

Daliću je čak i rekao:

„Pitajte Šukera šta bi rekao da sjedi na klupi nakon što je dao dvadeset golova. Moju poziciju znaju čak i seoske babe„!

„Nema mesta u reprezentaciji za nezadovoljne. Ovde ja biram momčad„.

Sukob je završio bez posljedica. Mi smo ga spomenuli tek toliko da vidite kolika je upornost i samopouzdanje Andreja Kramarića. I jedini što možemo željeti jest da nam se „Krama„ ne ozlijedi do europske smotre sljedećeg ljeta u Njemačkoj. Veliki igrač je on!